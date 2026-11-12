Mit einem Kursgewinn von über +4% setzt sich die Siemens-Aktie am Donnerstagmorgen nicht nur an die Spitze im DAX, sondern klettert auch auf ein neues Allzeithoch bei 290 €. Fielen die Quartalszahlen des deutschen Industriegiganten denn so gut aus und sollten Anleger auf dem neuen historischen Hoch immer noch investieren? Bärenstarke Quartalszahlen Siemens hat heute in der Tat bärenstarke Zahlen für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr ...

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