Der Kurs der Münchener Rück-Aktie hat sich zuletzt zwischen 570 und 590 € eingependelt. Können die Quartalszahlen des Rückversicherungskonzerns den Kurs auf ein neues Allzeithoch bei über 610 € katapultieren? Licht und Schatten in den Zahlen Die Zahlen der Münchener Rück für das dritte Quartal 2026 sind Licht und Schatten zugleich. Obwohl das Ergebnis im Vergleich zum außergewöhnlich schadenarmen und starken Vorjahresquartal rückläufig war, übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de