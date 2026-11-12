Die Lanxess-Aktie konnte sich nach ihrem langfristigen Abwärtstrend zuletzt etwas erholen. Seit dem Tief bei 11,60 € ging es wieder aufwärts. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 13,20 €. Damit liegt sie allerdings weiterhin deutlich unter dem Hoch vom April bei rund 18 €. Hier stellt sich die Frage: Handelt es sich lediglich um eine kurzfristige Gegenbewegung oder zeichnet sich eine nachhaltige Trendwende ab? Solide Quartalszahlen vorgelegt Die ...

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