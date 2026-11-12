Microsoft garantiert Unternehmen 36 Monate lang Sicherheitsupdates. Diese Frist ist für die Version 23H2 jetzt geendet. Geräte, die mit dem alten Betriebssystem laufen, sind künftig nicht mehr abgesichert. Für die Version 23H2 von Windows 11 wird ab sofort kein Support mehr bereitgestellt. Wie Microsoft in einem Beitrag auf seiner offiziellen Wissens- und Dokumentationsplattform mitteilt, ist das Windows-Sicherheitsupdate vom November 2026 das letzte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.