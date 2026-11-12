Planen und Ziele erreichen: mit dem passenden KI-Modi gelingt das übersichtlicher. Bei t3n MeisterPrompter erfährst du, wie du den jeweiligen Modus in ChatGPT und Claude aktivierst. Wenig eingeben, aber dennoch präzisere Ausgaben bekommen: Dafür gibt es bei KI sinnvolle Abkürzungen. Zwei davon bringen im Büro am meisten, findet Prompt Engineer Susanne Renate Schneider: Plan- und Zielmodus. Im Podcast t3n MeisterPrompter erklärt sie mit t3n-Redakteurin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n