Planen und Ziele erreichen: mit dem passenden KI-Modi gelingt das übersichtlicher. Bei t3n MeisterPrompter erfährst du, wie du den jeweiligen Modus in ChatGPT und Claude aktivierst. Wenig eingeben, aber dennoch präzisere Ausgaben bekommen: Dafür gibt es bei KI sinnvolle Abkürzungen. Zwei davon bringen im Büro am meisten, findet Prompt Engineer Susanne Renate Schneider: Plan- und Zielmodus. Im Podcast t3n MeisterPrompter erklärt sie mit t3n-Redakteurin ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.