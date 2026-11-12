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PR Newswire
12.11.2026 11:18 Uhr
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Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 11 November 2026 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 107.89p

Ordinary Share (including current year revenue) = 110.60p

Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 117.36p

Contact:

Aberforth Partners LLP, Secretaries

Telephone: 0131 220 0733

12 November 2026

© 2026 PR Newswire
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