Rekord beim DAX: Nur wenige Punkte fehlten zur Marke von 27.000. Rückenwind liefern sinkende Ölpreise sowie starke Siemens-Zahlen. Doch Teheran bestreitet Verhandlungen mit Washington - Anleger rätseln, wie lange der Rekordlauf trägt.Die Aussicht auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran treibt den deutschen Leitindex in neue Höhen. Der DAX stieg am Donnerstagvormittag bis auf 26.998 Punkte und markierte damit ein Rekordhoch - nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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