Sinsheim/Berlin (ots) -Die Verluste der Bayerischen Versorgungskammer mit US-Immobilien beunruhigen viele Mediziner. Panik ist fehl am Platz. Der Fall ist jedoch ein guter Anlass, die eigene Vorsorge nüchtern zu prüfen: Wie gut kenne ich meine Ansprüche, und passen sie zum Rest meines Vermögens?Mit mehr als 60 Beamten hat die Staatsanwaltschaft München I am 3. November nach Informationen der Süddeutschen Zeitung unter anderem die Münchner Büros des Vermögensverwalters Deutsche Finance durchsucht. Das Unternehmen erklärte, es sei "als Dritte" durchsucht worden und kooperiere mit den Behörden. Hintergrund sind US-Immobilienprojekte, in die die Bayerische Versorgungskammer (BVK) rund 1,6 Milliarden Euro investiert hatte. Die BVK, unter deren Dach auch die Bayerische Ärzteversorgung geführt wird, beziffert das Verlustpotenzial auf bis zu 853 Millionen Euro. Rund 392 Millionen Euro davon waren Ende 2025 bereits realisiert. Vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware streiten BVK und Deutsche Finance inzwischen darüber, wer welche Entscheidungen zu verantworten hat. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.Zur Einordnung gehört allerdings auch: Gemessen an ihrer gesamten Kapitalanlage entspricht das Verlustpotenzial nach Angaben der BVK etwa 0,7 Prozent. Die zugesagten Versorgungsleistungen seien nicht gefährdet, betont die Kammer. Wer als Mitglied jetzt hektisch reagiert, zieht vermutlich die falschen Schlüsse. Die eigentliche Frage lautet anders: Wie gut kenne ich den wichtigsten Baustein meiner Altersvorsorge, und wie gut ist er mit meinem übrigen Vermögen abgestimmt?Verlässlich, aber unbeweglichFür die meisten Ärztinnen und Ärzte ist das Versorgungswerk das Fundament ihrer Altersvorsorge. Sein großer Vorzug ist die lebenslange Rente. Anders als beim eigenen Depot muss niemand ausrechnen, wie viel er jedes Jahr entnehmen darf, ohne mit 85 vor einem leeren Konto zu stehen.Diese Sicherheit hat ihren Preis. Das eingezahlte Kapital ist gebunden, der Gestaltungsspielraum gering, und was im Einzelfall gilt, regelt die Satzung. Das betrifft auch die Hinterbliebenenversorgung oder die Frage, ob sich ein Teil der Ansprüche als Kapital auszahlen lässt. Hier unterscheiden sich die Versorgungswerke zum Teil erheblich.Oft unterschätzt wird die Inflation. Eine lebenslange Rente ist nicht automatisch wertbeständig. Ob und wie stark sie steigt, hängt von der wirtschaftlichen Lage und den Regeln des jeweiligen Versorgungswerks ab. Ein einfaches Rechenbeispiel: Wer in 20 Jahren eine Monatsrente von 5.000 Euro bezieht, hat bei zwei Prozent Inflation pro Jahr nur noch die Kaufkraft von heute rund 3.365 Euro, sofern die Rente bis dahin nicht angepasst wird. Maßgeblich ist also nicht allein die Zahl auf der Renteninformation, sondern das, was sie später tatsächlich wert ist.Ein Blick in den Geschäftsbericht lohnt sichDie jährliche Renteninformation kennen die meisten Mitglieder. Den Geschäftsbericht ihres Versorgungswerks haben dagegen nur wenige gelesen. Dabei steht genau dort, worauf es ankommt: wie das Geld auf Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Anlagen verteilt ist, welche Risiken in illiquiden Beteiligungen, Projektentwicklungen oder Fremdfinanzierungen stecken und wie offen die Einrichtung über Risiken und mögliche Interessenkonflikte berichtet. Berechtigt waren diese Fragen schon vor dem Münchner Fall. Jetzt stellen sie sich nur dringlicher.Eine Einschränkung gehört dazu. Ein Rentenanspruch ist kein Depot, das man selbst steuert. Sein Wert hängt auch vom Finanzierungsverfahren, von der Leistungszusage und von der Stabilität des Versorgungswerks ab. Aus der Anlagestruktur der Kammer lässt sich deshalb nicht einfach ableiten, wie das eigene Depot aussehen sollte. Wertvolle Hinweise liefert sie trotzdem.Das Klumpenrisiko steckt oft im eigenen VermögenGerade erfolgreiche Praxisinhaber besitzen meist weit mehr als Rentenansprüche: die Praxis selbst, das Eigenheim, vermietete Wohnungen, Wertpapiere, Rücklagen, Versicherungen, manchmal auch Unternehmensbeteiligungen. Jeder dieser Bausteine hat eine eigene Aufgabe. Das Eigenheim senkt die Wohnkosten im Alter, Mietobjekte bringen laufende Einnahmen, ein breit gestreutes Depot bietet Wachstum und ist bei Bedarf schnell verfügbar. Das Versorgungswerk liefert den lebenslangen Sockel.Wer jeden Baustein für sich optimiert, übersieht leicht, wie sie zusammenwirken. Ein Arzt mit mehreren Immobilien sollte zum Beispiel wissen, wie stark auch sein Versorgungswerk auf Immobilien setzt. Das heißt nicht, dass Immobilien grundsätzlich ein Problem wären. Ein Risiko verschwindet aber nicht dadurch, dass es bei verschiedenen Institutionen liegt. In einem solchen Fall kann ein breit gestreutes, liquides Wertpapierdepot der sinnvollere Ausgleich sein als die nächste Wohnung. Über die Qualität einer Anlage entscheidet eben nicht ihre Rendite allein, sondern ihr Beitrag zum Gesamtvermögen und zu den persönlichen Zielen.Freiwillige Zuzahlungen: Die Steuer ist nur ein ArgumentIn der Finanzplanung von Medizinern taucht eine Frage besonders häufig auf: Soll ich freiwillig mehr in mein Versorgungswerk einzahlen? Bei hohem Einkommen ist das verlockend, denn zusätzliche Beiträge lassen sich im Rahmen der steuerlichen Höchstgrenzen als Altersvorsorgeaufwendungen absetzen.Ein Steuervorteil allein macht eine Zuzahlung aber noch nicht wirtschaftlich sinnvoll. Wer zuzahlt, tauscht heute verfügbares Geld gegen eine höhere Rente in der Zukunft. Ob sich dieser Tausch lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab: wie viel zusätzliche Rente die Zuzahlung bringt, wann die Rente beginnt, wie lange man sie voraussichtlich bezieht, wie sie später besteuert wird und was das Geld anderswo erwirtschaften könnte. Auch Liquidität und Vermögensnachfolge spielen eine Rolle.Wie unterschiedlich die Antwort ausfallen kann, zeigt ein Beispiel. Eine 52-jährige Praxisinhaberin besitzt ein schuldenfreies Eigenheim und mehrere vermietete Wohnungen, ihre Ansprüche beim Versorgungswerk sind bereits hoch. Ihr Wertpapiervermögen ist dagegen überschaubar. Für sie kann es klüger sein, Überschüsse in ein breit gestreutes Depot zu investieren, statt das ohnehin große gebundene Vorsorgevermögen weiter aufzustocken. Bei einem gleichaltrigen Kollegen mit großem Depot, aber geringer Rentenabsicherung kann die Rechnung genau andersherum ausgehen. Entscheidend ist also nicht nur, wie viel Steuern sich sparen lassen. Entscheidend ist, welche Art von Vermögen man später braucht.Früher oder später in Rente?Ähnlich verhält es sich beim Rentenbeginn. Wer früher in Rente geht, muss je nach Satzung Abschläge hinnehmen, erhält dafür aber früher Geld. Wer später beginnt, bekommt unter bestimmten Voraussetzungen eine höhere Monatsrente, verzichtet aber zunächst auf Einkünfte. Ein Vergleich der Monatsbeträge greift deshalb zu kurz. Mindestens ebenso wichtig sind die voraussichtliche Bezugsdauer, die Steuerlast, weitere Einkünfte, die verfügbaren Rücklagen und die Frage, wie man im Ruhestand leben möchte.Für Praxisinhaber kommt der Zeitpunkt der Praxisabgabe hinzu. Wer mit 60 verkauft, ein solides Depot besitzt und erst einmal reisen will, plant anders als jemand, der bis 67 arbeitet und seinen Alltag später vor allem aus der Versorgungswerksrente bestreitet. Der richtige Rentenbeginn ist daher keine reine Rechenaufgabe für Versicherungsmathematiker, sondern Teil einer umfassenden Ruhestands- und Entnahmeplanung.Sicherheit und Freiheit gehören zusammenIm Ruhestand braucht es beides: verlässliche Einkünfte und Vermögen, auf das man flexibel zugreifen kann. Die lebenslange Rente deckt die laufenden Kosten, unabhängig davon, wie alt man wird. Frei verfügbares Kapital finanziert das, was sich schwer planen lässt: größere Anschaffungen, besondere Wünsche, unerwartete Ausgaben oder Schenkungen an Kinder und Enkel.Zudem verändert sich der Bedarf mit den Jahren. Kurz nach der Praxisabgabe stehen oft Reisen, neue Projekte oder größere Anschaffungen im Vordergrund. Später verschieben sich die Prioritäten, im hohen Alter gewinnen Gesundheits- und Pflegekosten an Gewicht. Eine gute Planung bildet diese Lebensphasen ab, statt mit einem starren Monatsbedarf zu rechnen. Sie klärt außerdem, aus welchen Quellen die laufenden Ausgaben fließen, wie das Depot einen Börsenabschwung übersteht und welches Vermögen langfristig für die Familie erhalten bleiben soll.Was aus dem Fall folgtDer Fall der BVK zeigt, dass auch große institutionelle Anleger vor Fehleinschätzungen, Interessenkonflikten und Verlusten nicht gefeit sind. Daraus folgt weder, dass Versorgungswerke grundsätzlich unsicher wären, noch, dass man auf Zuzahlungen generell verzichten sollte. Ärztinnen und Ärzte sollten ihr Versorgungswerk aber besser kennen und ihre Finanzentscheidungen im Zusammenhang treffen. Dazu gehört, die Kaufkraft der eigenen Rente realistisch einzuschätzen, die Anlagestrategie der Versorgungseinrichtung zu kennen, Zuzahlungen nüchtern zu prüfen und den Rentenbeginn mit der übrigen Lebens- und Vermögensplanung abzustimmen.Am Ende steht eine Frage, für die im Praxisalltag selten Zeit bleibt: Ist meine Altersvorsorge das Ergebnis eines durchdachten Plans oder nur die Summe vieler einzelner Entscheidungen? Wer darauf eine klare Antwort hat, muss nicht auf jede neue Schlagzeile reagieren.Über den AutorChristopher Kramer ist Certified Financial Planner (CFP), Gründer von WERTE.management und Autor des bei Springer Gabler erschienenen Buches "Finanzkompass für Mediziner - Panoramaweg zur finanziellen Sicherheit und Freiheit". Er begleitet vor allem niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie vermögende Familien bei der ganzheitlichen Finanz-, Vermögens- und Ruhestandsplanung.Pressekontakt:Coaching+CommunicationRegina Iglauer-Sanderinfo@coaching-communication.orgOriginal-Content von: Werte.management Kramer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182670/6389176