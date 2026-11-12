Bad Wimpfen (ots) -- Neue Arbeitgebermarken-Kampagne stellt Teamgeist, Perspektiven und Vielfalt in den Mittelpunkt- Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Filiale, Logistik und Verwaltung fungieren bundesweit als authentische Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter- Alle 100.000 Kolleginnen und Kollegen von Lidl in Deutschland können über einen interaktiven KI-Foto-Creator Teil der Kampagne werdenLidl in Deutschland hat kürzlich seine neue Arbeitgebermarken-Kampagne unter dem Leitsatz "teamlidl lohnt sich." gestartet. Im Zentrum stehen echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Filialen, der Logistik und der Verwaltung: Ihre Leidenschaft, ihr Zusammenhalt und ihr täglicher Einsatz bilden das Fundament des Erfolgs. Mit der Initiative unterstreicht der Lebensmitteleinzelhändler seine Stärke im Wettbewerb um Talente und baut seine Position als attraktiver Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel konsequent weiter aus. Die Kampagne läuft auf den offiziellen Karrierekanälen von Lidl in Deutschland, insbesondere auf Meta (Instagram: @lidlkarriere) und TikTok (@lidlde) sowie in den Lidl-Filialen und auf jobs.lidl.de. In kurzen Videoclips und Bildformaten greift die Kampagne die Lebenswelt verschiedener Zielgruppen auf und verbindet virale Social-Media-Trends wie "Main-Character-Energie" und persönliches Wachstum ("Career-Maxxing") humorvoll mit konkreten Kernwerten des Unternehmens - von finanzieller Sicherheit über attraktive Gehälter und Jobsicherheit bis hin zu vielfältigen Zusatzleistungen. Zusätzlich können alle 100.000 Kolleginnen und Kollegen mit einem neu entwickelten KI-Generator ebenfalls Teil der Kampagne werden und ihr erstelltes Motiv direkt auf Social Media posten.Leidenschaft und Teamgeist bei LidlDie Kampagne setzt auf Authentizität: Sechs Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland stehen stellvertretend als Botschafterinnen und Botschafter für das gesamte teamlidl vor der Kamera und teilen ihre persönlichen Perspektiven. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber erhalten somit transparente Einblicke in die vielfältigen Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei Lidl."Im Wettbewerb um Talente überzeugen keine Hochglanz-Kampagnen, sondern gelebte Werte und Verlässlichkeit. Für unsere Teams, die jeden Tag mit Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden da sind, bieten wir ein zukunftssicheres Fundament, übertarifliche Vergütung und echte Entwicklungschancen. Mit 'teamlidl lohnt sich.' geben wir bewusst unseren Kolleginnen und Kollegen die Bühne: Sie zeigen authentisch, was Zusammenhalt bei uns bedeutet und warum ihr täglicher Einsatz bei uns wirklich geschätzt wird", sagt Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Das Highlight der Kampagne: Der KI-GeneratorNeben den sechs bundesweiten Markenbotschaftern bindet Lidl das gesamte Team aktiv in die Kampagne ein: Über einen eigens entwickelten KI-Generator können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei einfachen Schritten ihr persönliches Plakatmotiv im offiziellen Kampagnen-Design erstellen - Selfie hochladen, die Künstliche Intelligenz das Motiv generieren lassen und das fertige Bild herunterladen. Unter dem Kampagnen-Motto können die Kolleginnen und Kollegen ihre Motive anschließend auf Social Media teilen und so gemeinsam Gesicht für das teamlidl zeigen.Benefits im teamLidlKolleginnen und Kollegen im teamlidl profitieren von vielfältigen Benefits, wie beispielsweise einem unbefristeten Arbeitsvertrag, einem attraktiven Gehaltspaket, sechs Wochen Urlaub pro Jahr, einem umfangreichen Vorsorge-Portal und der Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung sowie Krankenzusatzversicherung. Zusätzlich wird ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement, inklusive Gesundheitstagen, Rückenkursen sowie vergünstigten Konditionen bei einer deutschlandweiten Sportkette, angeboten.Darüber hinaus erhalten seit dem ersten April alle Mitarbeiterinnen und MItarbeiter von Lidl in Deutschland einen teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf in allen über 3.250 deutschen Lidl-Filialen.Regelmäßige Auszeichnungen wie beispielsweise die Zertifizierung als "Top Employer" im Januar 2026 (https://unternehmen.lidl.de/pressemitteilungen/2026/260115_top-employer), die "Great Start!"-Zertifizierung des Instituts "Great Place to Work" (https://unternehmen.lidl.de/pressemitteilungen/2026/260226_greatstart) für den Zeitraum 2026 /2027 und die kununu-Auszeichnung als "Top Company 2027" (https://unternehmen.lidl.de/pressemitteilungen/2026/261103_kununu-top-company-2027) unterstreichen unseren Anspruch, dauerhaft ein erstklassiges Arbeitsumfeld für alle Kollegen zu bieten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. 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