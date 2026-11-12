Mannheim (ots) -Große Landesausstellung Baden-Württemberg / "Der Kosmos - Wie Sterne die Welt erklären" / 20. November 2026 bis 25. Juli 2027 im TECHNOSEUM MannheimSchon immer blickten die Menschen gebannt in den Sternenhimmel und suchten Antworten auf die großen Fragen des Universums. Die Große Landesausstellung Baden-Württemberg "Der Kosmos - Wie Sterne die Welt erklären" rückt die Entwicklung der wissenschaftlichen Sternenbeobachtung von der Aufklärung bis heute vor die Teleskop-Linse. Vom 20. November 2026 bis zum 25. Juli 2027 zeigt die Schau im Mannheimer TECHNOSEUM, wie Forschung konkret funktioniert - und macht große wie kleine Besucherinnen und Besucher zu Tüftlern und Wissenschaftlerinnen.Kern der Schau sind die historischen Instrumente der Mannheimer Sternwarte aus dem 18. Jahrhundert, die das TECHNOSEUM bewahrt, von der Taschen-Sonnenuhr über Globen bis hin zu einem 450 Kilo schweren Mauerquadranten zur Berechnung von Sternpositionen. Modelle vom James-Webb-Weltraumteleskop oder des Satellitenprojekts LISA zur Messung von Gravitationswellen geben Einblicke in aktuelle Forschung und zukünftige Weltraummissionen. Ein Highlight ist ein mechanisches Deckenplanetarium mit einem Durchmesser von sechs Metern, mit dem sich die Umlaufbahnen der Planeten unseres Sonnensystems erleben lassen. Die Gäste treten in die Fußstapfen berühmter Forscher, untersuchen etwa mit der Fallrinne von Galileo Galilei die Schwerkraft oder verstehen dank der "Glocke im Vakuum", warum wir zwar Funksignale aus dem All empfangen, aber keine Geräusche. Außerdem erfährt man den Unterschied zwischen Spiegel- und Linsenfernrohren, sieht in der Nebelkammer sonst unsichtbare Teilchen, die aus dem Weltraum zur Erde gelangen, oder baut sich ein Instrument mit einem optischen Gitter, das Licht in seine Spektralfarben aufspaltet, kurzerhand selbst.Presse-Informationen: https://www.technoseum.de/presse/presseinfos-kosmos/Pressekontakt:Marit TeerlingPressereferentinTel. +49 (0) 621 / 42 98-756E-Mail: presse@technoseum.deOriginal-Content von: TECHNOSEUM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111238/6389170