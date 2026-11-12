Bern - Die Niederlage der Weko im Glasfaserstreit mit der Swisscom ist endgültig. Das Departement WBF hat entschieden, keinen Rekurs beim Bundesgericht gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einzureichen, das der Swisscom recht gegeben hatte. Dies sagte der Direktor der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko), Patrik Ducrey, am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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