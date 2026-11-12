Bern - Die Niederlage der Weko im Glasfaserstreit mit der Swisscom ist endgültig. Das Departement WBF hat entschieden, keinen Rekurs beim Bundesgericht gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einzureichen, das der Swisscom recht gegeben hatte. Dies sagte der Direktor der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko), Patrik Ducrey, am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.