Berlin - Der Bundestag hat grünes Licht für Sprachtests in Kitas gegeben. 458 Abgeordnete stimmten am Donnerstag für den entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Es gab zudem 132 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.



Das "Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz" zielt darauf ab, Sprach- und Entwicklungsstände von Kindern vor der Einschulung festzustellen. Dafür sollen verpflichtende Sprachtests, spätestens ab dem fünften Lebensjahr, in Kitas eingeführt werden. Die Tests sollen eine individuelle Förderung der Kinder ermöglichen. Der Gesetzentwurf enthält zudem Regelungen zur besonderen Unterstützung von Kitas mit einem erhöhten Anteil von "Kindern in herausfordernden Lebenslagen". Vorbild ist dabei das Startchancen-Programm für Schulen. Konkret will der Bund die Länder mit "personellen Ressourcen" und einem Verzicht auf Einnahmen aus der Umsatzsteuer, die stattdessen den Ländern zukommen sollen, unterstützen.



Grundsätzlich gab es im Vorfeld viel Zustimmung für die Idee des Gesetzes, Kritik wurde aber allem an der Umsetzung laut. Insbesondere geht es dabei um die geplanten Tests. Einige Experten bemängeln, dass diese die Entwicklungsstände von Kindern isoliert betrachten und zudem eine nicht-alltägliche Drucksituation schaffen würden, in der Kinder nicht vollumfänglich auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen könnten. Darüber hinaus gibt es bei den Testverfahren noch Unklarheiten. Deswegen gibt es Befürchtungen, dass ein Flickenteppich aus verschiedenen Verfahren in den Bundesländern entstehen könnte.



In den Ländern gibt es ebenfalls noch Unstimmigkeiten. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Es gilt als wahrscheinlich, dass dieser den Vermittlungsausschuss anrufen wird.





© 2026 dts Nachrichtenagentur