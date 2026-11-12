Hamburg/Essen (ots) -Am Mittwoch, 18. November 2026, feiert BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, zum 19. Mal im Hamburger Stage Theater an der Elbe die GOLDENE BILD der FRAU. Bei der festlichen Gala werden fünf "Heldinnen des Alltags" für ihr gesellschaftspolitisches, soziales und nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. TV-Star Kai Pflaume führt vor 700 geladenen Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch diesen besonderen Abend voller Emotionen und Überraschungen.Die Preisträgerinnen haben auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung auf dem roten Teppich: Moderatorin Sylvie Meis wird Charlotte Arnold ("Pro Mater Sano e. V." (https://www.pro-mater-sano.de)) zur Seite stehen, Unternehmerin und TV-"Löwin" Judith Williams unterstützt Dr. Juliane Kronen ("innatura gGmbH" (https://www.innatura.org)), der Schauspieler und zweifache Grimme-Preisträger André Dietz begleitet Rita Ebel an diesem Abend (Projekt "Lego-Oma" (https://www.awo-hanau.de/projekte/lego-oma/)), ARD-Quizstar Sebastian Klussmann ist VIP-Pate von Jermabelle Westner ("Matulong-hilfreich e. V." (https://www.matulong-hilfreich.de)) und das Schauspielpaar Christine Sommer und Martin Brambach supportet Kara Schott ("Tiertafel Hamburg e. V." (https://www.tiertafelhamburg.de)).Und noch ein ganz besonderer Gast würdigt in diesem Jahr die Preisträgerinnen auf der Bühne: Annalena Baerbock, frühere Außenministerin und bis Anfang September Präsidentin der UN-Generalversammlung. Vor der Verleihung des mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreises wird sie den fünf Frauen für ihr außergewöhnliches Engagement danken. "Ich hatte das Glück, auf großer Bühne unser Land mitgestalten zu dürfen. Aber die wahren Heldinnen sind für mich die Tausenden Frauen, die sich tagtäglich vor Ort engagieren. Ehrenamtlich. Neben dem Job, Haushalt, den Kindern. Ohne sie könnte unser Land keinen Tag funktionieren. Ihnen durch diese Gala Danke zu sagen - das ist mir eine riesengroße Ehre", so Baerbock. "Gerade in Zeiten, in denen so viel Negatives in der Luft liegt, müssen wir die positiven Geschichten erzählen. Und die wahren Stars der Gesellschaft ins Scheinwerferlicht holen."Bis zum Vorabend der Verleihung können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU noch per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt diese zusätzliche Auszeichnung erhält, die zum sechsten Mal von der Postcode Lotterie gestiftet wird.Unter den 700 Gästen sind neben vielen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Muriel Baumeister, Jeanette Biedermann, Nina Bott, Tan Çaglar, Yared Dibaba, Isabel Edvardsson, Kim Fisher, Ronja Forcher, Franziska Giffey, Britta Haßelmann, Wolke Hegenbarth, Heinz Hoenig, John Jürgens, Angelina Kirsch, Kathleen Krüger, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Andrea Kathrin Loewig, Dietrich Mattausch, Nova Meierhenrich, Wanja Mues, Alex Mariah Peter, Staatsminister für Sport und Ehrenamt Ronald Rauhe, Thure Riefenstein, Juliette Schoppmann, Dana Schweiger, Paula Schramm, Isabel Varell und Rolf Zuckowski.Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend Sänger und Songwriter Max Mutzke.Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU ist ab 19.45 Uhr im Livestream (https://youtube.com/live/X3FS3Vm0DU0?feature=share) auf YouTube zu sehen.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2026 und die Publikumswahl finden Sie jederzeit unter GOLDENE BILD der Frau hilft e. V., auf Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft.Pressekontakt:Pressekontakt FUNKE MediengruppeAnna HagLeiterin Redaktion UnternehmenskommunikationT 0201-804 8861E presse@funkemedien.deJutta RottmannPressekontakt GOLDENE BILD der FRAUT 0162-234 66 18E info@PRemiuminpublic.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/6389198