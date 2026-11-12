Schönau am Königssee (ots) -Die LOTTO Bayern Eisarena am Königssee hat ihren Sportbetrieb wieder aufgenommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Anlage heute offiziell eröffnet. Die Eisarena war 2021 durch Unwetter zerstört worden. Mit ihrer Wiedereröffnung kehrt nun ein Ort zurück, an dem Rennrodeln und Bobsport seit Jahrzehnten gelebt werden.Ein Ort für Sport und RegionDie Eisarena ist ein Treffpunkt für Athlet:innen, Fans und Besucher:innen aus der Region und darüber hinaus. Am Eröffnungstag fanden bereits die Deutschen Meisterschaften im Rennrodeln statt. Für Nachwuchs und Vereine der Region ist die Bahn zudem ein Ort zum Training und zur sportlichen Entwicklung. Zugleich ist die Anlage für Schönau am Königssee und den Landkreis Berchtesgadener Land ein wichtiger Faktor für Wintersport und Tourismus, denn Wettkämpfe und Trainings bringen Menschen in die Region. Dass die Eisarena nun wieder in Betrieb ist, bedeutet deshalb viel für Sport und Region."Dass die Eisarena am Königssee nach den Unwettern wieder in Betrieb gehen kann, freut uns sehr. Für eine so bedeutende Sportstätte einen Beitrag leisten zu dürfen, war uns ein besonderes Anliegen", erklärt Dr. Martin Müllegger, Ingenieurgeologe und Partner bei iC consulenten.Naturgefahren als PlanungsaufgabeDie Anlage liegt in einem alpinen Gelände, in dem Naturgefahren jederzeit präsent sind. Beim Wiederaufbau wurde deshalb von Beginn an berücksichtigt, wie sich der Standort verhält und welche Gefahren aus der Umgebung kommen. Die iC group, mit einer deutschen Niederlassung in Bayern, war dafür im Bereich Geotechnik, Tragwerksplanung und Georisiken tätig. Sie erstellte das geologisch-geotechnische Gutachten, das den Untergrund und die Gefahrenlage bewertete, plante die Tragwerksplanung für die Geschiebedosiersperre und den Objektschutz gegen Steinschlag und Murgang.Foto: © Klaus ListlÜber iC consulentenDie iC group ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien. Sie bietet technische Beratung, Planung und Projektmanagement in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Umwelt - von der ersten Idee bis zur Umsetzung komplexer Projekte.Pressekontakt:UNIQUE relationsTelefon: +43 1 877 55 43 0E-Mail: info@unique-relations.atOriginal-Content von: iC consulenten Ziviltechniker GesmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183918/6389192