Die Nvidia-Soap | Rolls-Royce: Trading-Update! | SMA: Verhaltene Reaktion | OHB: Gewinnrückgang
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|Lutnick stalled Trump crackdown on diversion of Nvidia chips to China, Axios reports
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|NVIDIA To $186? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
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|Melius downgrades Nvidia stock rating to hold, cuts price target
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|Nvidia-Affäre: Megaspeed will mit US-Behörden kooperieren
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|Jensen Huang: Seine Affären schaden Ihrem Depot
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|12:54
|JPMORGAN stuft OHB SE auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen im dritten...
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|11:54
|Die Nvidia-Soap | Rolls-Royce: Trading-Update! | SMA: Verhaltene Reaktion | OHB: Gewinnrückgang
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|10:43
|ROUNDUP: Raumfahrtkonzern OHB auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie sackt ab
| BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal weiter zugelegt und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Jüngst an Land gezogene Großaufträge sollen Wachstum darüber hinaus...
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|10:37
|AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent...
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|10:26
|OHB: Zwei Kaufurteile - was Anleger jetzt prüfen sollten
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|13:06
|JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Triebwerkherstellers seien "äußerst...
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|12:27
|Rolls-Royce shares jump after FTSE 100 giant accelerates buyback
|12:07
|Aktien Europa: Märkte setzten Aufwärtsbewegung fort
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. "Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand...
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|11:54
|Die Nvidia-Soap | Rolls-Royce: Trading-Update! | SMA: Verhaltene Reaktion | OHB: Gewinnrückgang
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|11:30
|Rolls-Royce backs outlook, plans new buyback amid strong second half
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|SMA Solar Aktie: 99 Millionen Euro Gewinn statt Millionenverlust! Prognose erneut angehoben
|SMA Solar meldet eine eindrucksvolle Ergebniswende: Nach einem Verlust von 144,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielt der Wechselrichterhersteller in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzerngewinn...
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|11:55
|SMA Solar wird nach Gewinnsprung optimistischer
|11:54
|Die Nvidia-Soap | Rolls-Royce: Trading-Update! | SMA: Verhaltene Reaktion | OHB: Gewinnrückgang
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|11:35
|SMA erwartet für 2026 höheren Umsatz und besseres Ergebnis
|SMA Solar Technology hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 1,16 Milliarden Euro erzielt. Damit lag der Umsatz leicht über dem Vorjahreswert von 1,13 Milliarden Euro. Das Ergebnis...
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|11:19
|Photovoltaik: SMA zurück in Gewinnzone
|Nachdem das Photovoltaik-Unternehmen SMA zuletzt Verluste verzeichnete, konnte der Wechselrichterspezialist in den ersten neun Monaten dieses Jahres den Umsatz steigern und machte auch wieder Gewinn....
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|Unternehmen / Aktien
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|OHB SE
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|ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
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|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
|48,200
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