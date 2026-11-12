EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.11.2026 / 11:55 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports





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