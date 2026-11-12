München (ots) -weloveholidays, eines der am schnellsten wachsenden Online-Reisebüros Europas, hat erneut die beliebtesten Unterkünfte ermittelt, basierend basiert auf einer soliden Datenbasis von insgesamt 280.000 echten Kundenbewertungen, von denen 17.000 direkt von deutschen Urlauberinnen und Urlaubern stammen.Insgesamt wurden in diesem Jahr 1.439 Hotels in 45 Reisezielen mit dem Titel "Kundenliebling" ausgezeichnet, also rund 35 Prozent mehr als noch 2025. Besonders bemerkenswert: 55 Prozent der Häuser, die schon 2025 ausgezeichnet wurden, konnten ihren Titel verteidigen.Orientierung, Sicherheit und Qualität für jedes ReisebudgetDie Filtermöglichkeit "Kundenliebling" dient Urlaubern als verlässlicher Wegweiser bei der Urlaubsplanung. Die verifizierten Gästeerfahrungen schaffen zusätzliches Vertrauen, da sie gezielt Unterkünfte hervorheben, die von anderen Reisenden kontinuierlich Bestnoten erhalten.Reisebegeisterte können dank der Filterfunktion "Kundenlieblinge" auf der Website die bestbewerteten Häuser direkt in ihrer Wunschregion ansteuern. Dabei beweist die Auswertung, dass erstklassige Gastfreundschaft und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis keine reine Frage der Sterne-Kategorie sind: Zwar finden sich renommierte Luxusresorts unter den Spitzenreitern, doch ein Viertel der ausgezeichneten Unterkünfte verfügt über drei Sterne oder weniger.Al Murray, Chief Supply and Marketing Officer bei weloveholidays, erklärt: "Erfahrungen anderer Reisender sind für viele Urlauber eine wichtige Orientierung bei der Hotelwahl. Bewertungen von Gästen, die bereits vor Ort waren, geben einen Einblick in die tatsächlichen Urlaubserfahrungen. Mit der Auszeichnung unserer 'Kundenlieblinge' möchten wir sichtbar machen, welche Hotels von unseren Kunden besonders positiv bewertet werden."Das sind die Lieblingshotels deutscher UrlauberAngeführt wird das Ranking der deutschen Reisenden erneut von Spitzenreitern in Ägypten und der Türkei, ergänzt durch beliebte Häuser auf den Balearen und ein zentrales Stadthotel in London:1. Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay - Hurghada, Ägypten | 5 Sterne | Bewertung: 4,682. Side Premium Hotel - Side, Türkei | 5 Sterne | Bewertung: 4,653. Dream World Aqua - Side, Türkei | 5 Sterne | Bewertung: 4,644. Seashell Vega - Side, Türkei | 5 Sterne | Bewertung: 4,625. Hotel Oleander - Playa de Palma, Balearen | 3 Sterne | Bewertung: 4,606. Fort Arabesque - Hurghada, Ägypten | 4 Sterne | Bewertung: 4,587. Na Taconera Sport & Relax - Cala Ratjada, Balearen | 4 Sterne | Bewertung: 4,578. Amarina Abu Soma Resort and Aquapark - Soma Bay, Ägypten | 5 Sterne | Bewertung: 4,579. The Royal National Hotel - London, England | 3 Sterne | Bewertung: 4,5710. Ali Baba Palace - Hurghada, Ägypten | 4 Sterne | Bewertung: 4,55Weitere Informationen und eine Übersicht aller ausgezeichneten "Kundenlieblinge"-Hotels von weloveholidays gibt es hier (https://www.loveholidays.com/de/kundenlieblinge/).Über weloveholidaysweloveholidays, Teil der britischen loveholidays Gruppe, zählt zu Europa größten und am schnellsten wachsenden Online-Reiseunternehmen. Seit Mai 2023 ist das Unternehmen in Deutschland aktiv, gefolgt von Österreich im November 2024 und den Niederlanden im Juni 2025. Mit der Expansion nach Dänemark, Norwegen und Schweden im Jahr 2026 ist die Gruppe mittlerweile in acht europäischen Ländern vertreten. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Düsseldorf.Bei den European Contact Centre & Customer Service Awards 2024 gewann weloveholidays den prestigeträchtigen Titel "Bestes neues Kundenkontakt-Center" (Best New Contact Operation). Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Welt für alle zu öffnen und bietet seinen Kund:innen eine grenzenlose Auswahl, unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.Der Online-Reiseveranstalter hat auf Trustpilot das beeindruckende Rating von 4,5 Sternen (Exzellent) - mit mehr als 11.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Die Plattform bietet Zugang zu über 46.000 Hotels sowie Flügen aller großen Fluggesellschaften und Flughäfen in Deutschland. Das ermöglicht die Auswahl aus Millionen von Reisepaketen für Urlauber:innen aus Deutschland auf www.loveholidays.com/de.Medienkontakt:Elisabeth Nannen, Carolin Friess, Anett WittmannTel.: +49 89 89 40 85 19WeLoveHolidaysDE@finnpartners.comOriginal-Content von: weloveholidays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171201/6389215