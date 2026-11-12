München/Leipzig (ots) -"Aufgeben ist nicht", hat Wencke Myhre sich selbst geschworen, als sie 2010 an Krebs erkrankte und sich ins Leben zurückkämpfte. Heute will der Star aus Norwegen anderen Patientinnen und Patienten Mut machen, die schwere Zeit durchzustehen. Die empathische Sängerin ist einer der großen Stars, die Weltstar und Gastgeber José Carreras in der 32. José Carreras Gala unterstützen. Ebenfalls zugesagt haben nach David Garrett, Michael Patrick Kelly und Katelyn Harrington, Johnny Logan sowie der MDR-Kinderchor jetzt auch Stephanie Hertel, Lotte, Louis Philippson und Semino Rossi. Erstmals wird Deutschlands emotionalste Benefizgala mit dem MDR, dem HR und dem SWR von drei ARD-Rundfunkanstalten am Mittwoch, 16. Dezember, ab 20.15 Uhr live aus Leipzig übertragen.Eigentlich hatte Wencke Myhre bereits 2020 bei der 26. José Carreras Gala für den Kampf gegen Leukämie auftreten wollen, aber die Corona-Einschränkungen verhinderten kurzfristig die Reise nach Leipzig. "Ich freue mich sehr, dass ich bei der José Carreras Gala dabei sein kann, und dass es diese Gala überhaupt gibt. Solche Abende sind sehr wichtig. Ich habe selber eine Krebserfahrung machen müssen und weiß, wie essentiell Unterstützung ist. Krebs ist keine Diagnose, die nach kurzer Zeit vorbei ist: die Therapie ist lang und die Krankheit begleitet einen auch noch danach. Ich habe das Glück eine große und liebevolle Familie zu haben, die sich während meiner Brustkrebs-Behandlung sehr um mich gekümmert hat: sie haben für mich gekocht, auf mich aufgepasst... Damit haben sie aus dieser schlimmen Zeit eine sehr schöne Zeit für mich gemacht. Ich bin froh, dass Betroffene heutzutage solche Diagnosen nicht mehr verstecken müssen, und dass es gute Vorsorgemöglichkeiten gibt - diese Chance sollte jeder wahrnehmen", so Wencke Myhre.Ihre José Carreras Gala-Premiere hat auch Stefanie Hertel, die derzeit mit dem Musical "Der Geist der Weihnacht" gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna Mross auf Tour ist: "Im Musical Vom Geist der Weihnacht darf ich als Engel erleben, welche Kraft in der Liebe steckt und wie sie Menschen verändern kann. Genau diese Botschaft ist für mich weit mehr als eine schöne Geschichte. Liebe bedeutet, füreinander da zu sein, Hoffnung zu schenken und Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht allein zu lassen. Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, die José Carreras Gala zu unterstützen. An diesem Abend werde ich nicht als Engel auf der Musicalbühne in Zürich stehen, sondern meine Stimme und meine Aufmerksamkeit einer Sache widmen, die so viel bewegen kann: dem Kampf gegen Leukämie. Denn manchmal kann schon ein kleiner Beitrag Großes bewirken. Wenn wir zusammenstehen und helfen, wird aus Mitgefühl echte Hoffnung.""Bei meinem ersten Auftritt in der José Carreras Gala habe ich erlebt, wie wichtig es ist, Leukämie-Patienten und deren Familien nicht allein zu lassen. Wir müssen als Gesellschaft im Kampf gegen Leukämie und andere lebensbedrohliche Krankheiten zusammenstehen", sagt LOTTE, die bereits 2019 bei der 25. José Carreras Gala mit Max Giesinger für den guten Zweck aufgetreten ist. Die empathische Singer-Songwriterin, die gerade mit "Wenn du tanzen willst" aus ihrem vierten Album "Lotte" einen weiteren Hit gelandet hat, wird gemeinsam mit den anderen Gala-Künstlern nach ihrem Auftritt am Spendentelefon Geld für den Kampf gegen Leukämie sammeln. LOTTE: "Es ist wirklich so: Jeder Euro rettet Leben und vermindert Leid. Ich hoffe deshalb wieder auf ganz viel Unterstützung durch unser wunderbares Publikum."Als klassischer Pianist und Klassik-Influencer ist Louis Philippson ein großer Fan von José Carreras. "Ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, einmal gemeinsam mit so einem legendären Sänger wie José Carreras auf einer Bühne zu stehen - und dies auch noch für eine so wichtige Mission, nämlich dem Kampf gegen Leukämie", freut sich der 23Jährige auf seine Gala-Premiere.Semino Rossi hat José Carreras bereits in der 15. José Carreras Gala 2009 unterstützt. "Was mich im Innern sehr tief berührt hat, war die Begegnung mit José Carreras, den ich zum ersten Mal getroffen habe und der mich auf allen Ebenen persönlich wie künstlerisch begeistert hat", erinnert sich der in Österreich lebende Sänger mit argentinisch-italienischen Wurzeln. Auch Semino Rossi hat bereits in seinem Umfeld erleben müssen, wie das Schicksal Krebs zuschlagen kann. Sein Vater und sein bester Freund Nika wurden Opfer dieser Krankheit. "Wenn du geliebte Menschen verloren hast, willst du etwas machen, du willst helfen. Man muss die Krankheit zusammen bekämpfen", erklärt Rossi sein Engagement für die José Carreras Leukämie-Stiftung.An der Seite von Gastgeber José Carreras führen wieder die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend. Welche weiteren Stars Gastgeber José Carreras in der großen Gala unterstützen, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter: www.josecarrerasgala.dePresse Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala sowie Bilder der Stars stehen hier als separate Dateien zur Veröffentlichung in anderen Medien im Zusammenhang mit der José Carreras Gala frei zur Verfügung: https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/Über die Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.600 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben.Wer mehr erfahren möchte: www.carreras-stiftung.deWer helfen möchte: https://carreras-stiftung.de/spenden/Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -50E-Mail: presse@carreras-stiftung.dePresse I Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala sowie Bilderfür die Veröffentlichung in anderen Medien in Verbindung mit der JoséCarreras Gala sind hier frei verfügbar:https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/6389213