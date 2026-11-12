Das Beratungsunternehmen AgRadiance hat den "AgRadiance Atlas" gestartet - eine interaktive Open-Access-Plattform, die Agri-PV-Projekte weltweit kartiert und Informationen zu relevanten Vorschriften, Förderprogrammen und Gerichtsurteilen bereitstellt. Der Atlas umfasst derzeit 2697 Projekte in 109 Ländern - im Jahr 2018 waren den Unternehmen zufolge weltweit lediglich 37 Projekte bekannt. Für jedes Projekt sind geografische Daten hinterlegt, und Nutzer können die regulatorischen Bedingungen in den jeweiligen Ländern und Regionen untersuchen. Jedes Projekt ist mit der ursprünglichen, öffentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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