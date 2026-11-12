EQS-News: Werfen / Schlagwort(e): Miscellaneous

Werfen startet im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum eine Kampagne, um Fachkräften im Gesundheitswesen und Laboren zu danken



12.11.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Anhand des Kurzfilms "Thank You", in dem echte Patienten zu Wort kommen, macht die Kampagne auf die Bedeutung der In-vitro-Diagnostik (IVD) aufmerksam, die weltweit bei 70 % aller medizinischen Entscheidungen eine zentrale Rolle spielt und für das Überleben sowie die Lebensqualität der Patienten von entscheidender Bedeutung ist

Die Markteinführung fällt mit dem 60-jährigen Firmenjubiläum zusammen und krönt damit einen sechs Jahrzehnte währenden Weg zur internationalen Marktführerschaft in den fünf klinischen Bereichen der Spezialdiagnostik. BARCELONA, Spanien, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Die In-vitro-Diagnostik (IVD) spielt eine entscheidende Rolle bei lebensrettenden klinischen Entscheidungen. Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes gegenüber den Fachkräften im Gesundheitswesen und den Laborteams, die dies tagtäglich ermöglichen, hat Werfen die Initiative "Thank You" ins Leben gerufen. Diese anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums gestartete Kampagne ist die erste Unternehmensmarkenkampagne des Unternehmens, die sich ganz auf dessen Ziel konzentriert, die Patientenversorgung durch die Bereitstellung vertrauenswürdiger und innovativer Spezialdiagnostik voranzubringen. Derzeit beeinflusst die In-vitro-Diagnostik weltweit rund 70 % aller klinischen Entscheidungen, von der Bestätigung der Kompatibilität bei einer Nierentransplantation über die Erkennung chronischer Krankheiten bis hin zur Überwachung von Patienten während hochkomplexer Herzoperationen. Diese analytische Arbeit findet jedoch größtenteils im Hintergrund statt. Das zentrale Element der Kampagne ist ein dokumentarischer Kurzfilm, der unter https://www.werfen.com/thankyou verfügbar ist. Werfen möchte damit die direkten Auswirkungen zuverlässiger und zeitnaher Daten zum Zeitpunkt der Diagnose und im kontinuierlichen Management von Krankheiten und der Lebensqualität der Menschen hervorheben, wobei der Fokus auf Verbesserung der Patientenergebnisse durch diagnostische Präzision liegt. Die Stimme der Patienten und die wahre Bedeutung der Diagnostik Im Rahmen der Kampagne werden Erfahrungsberichte von echten Patienten gesammelt, die komplexe medizinische Behandlungsabläufe durchlaufen haben. In ihren Geschichten drücken die Patienten ihre Dankbarkeit gegenüber den medizinischen Fachkräften aus, die ihre Untersuchungsergebnisse ausgewertet und die notwendigen Klarheit geschaffen haben, um den geeigneten therapeutischen Weg zur Behandlung ihrer Erkrankung festzulegen. Die in Zusammenarbeit mit Patientenverbänden und gemeinnützigen Organisationen entwickelte Initiative verdeutlicht die Bedeutung der Diagnostik bei mehr als einem Dutzend Erkrankungen wie Lupus, Thalassämie, Hämophilie, Thromboseepisoden, rheumatoider Arthritis, komplexen Herzoperationen sowie Nieren- und Lebertransplantationen. Es handelt sich dabei durchweg um schwere Krankheitsbilder, die die fünf hochspezialisierten klinischen Bereiche von Werfen repräsentieren: Hämostase, Akutdiagnostik, Transfusion, Autoimmunität und Transplantation. Alejandro Risso, Geschäftsführer von Werfen, erklärte: "Vor sechzig Jahren wurde Werfen mit dem Anspruch gegründet, Fachkräften im Gesundheitswesen in Momenten zur Seite zu stehen, die einen Wendepunkt im Leben der Patienten darstellen. Unsere Aufgabe ist es, höchste analytische Präzision zu gewährleisten, damit Fachkräfte in den entscheidenden Momenten Entscheidungen mit vollstem Vertrauen treffen können." Dazu fügt er hinzu: "Hinter jeder Diagnose stehen Wissen, Erfahrung, Präzision und vor allem Menschen, die sich dafür einsetzen, Leben zu verbessern und zu retten. Mit dieser Kampagne möchten wir diese Fachkräfte in den Vordergrund rücken und ihnen für eine Arbeit danken, die auch nach 60 Jahren unserem Tun weiterhin Sinn verleiht." Sechs Jahrzehnte Engagement für spezialisierte Diagnostik Der Kampagnenstart findet im Rahmen des 60-jährigen Firmenjubiläums statt. Werfen wurde 1966 in Barcelona gegründet und hat sich zu einem multinationalen Konzern entwickelt, der sich auf In-vitro-Diagnostik spezialisiert hat und in mehr als 30 Ländern vertreten ist. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Produktionsstätten in Europa und den Vereinigten Staaten. Während dieser Zeit hat das Unternehmen seine internationale Präsenz durch direkte kommerzielle Expansion in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten und China sowie durch die schrittweise Integration spezialisierter Firmen in seine verschiedenen klinischen Bereiche gestärkt. Dieser Prozess gipfelte 2024 in der strategischen Entscheidung, alle Ressourcen und Forschung auf die In-vitro-Diagnostik zu konzentrieren und damit das Engagement zu bekräftigen, der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft weiterhin mehr Gewissheit zu bieten. Innovation war während der gesamten 60-jährigen Geschichte von Werfen eine der Säulen des Unternehmens. Als Ergebnis dieses Engagements stellte das Unternehmen im Jahr 2025 190 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung bereit, um die Fortschritte in der Wissenschaft der In-vitro-Diagnostik weiter voranzutreiben. In einem Bereich, in dem wissenschaftliche Genauigkeit, klinische Relevanz und Zuverlässigkeit von grundlegender Bedeutung sind, vereint Werfen Innovation, Erfahrung und Kompetenz, um effektivere Diagnostiklösungen anzubieten, die Laboren, Krankenhäusern, Ärzten und Fachkräften im Gesundheitswesen dabei helfen, fundiertere klinische Entscheidungen zu treffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Informationen zu Werfen Werfen wurde 1966 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit spezialisierte diagnostische Instrumente, dazugehörige Reagenzien, Automatisierungsarbeitszellen und Datenmanagementlösungen, die vor allem in Krankenhäusern und unabhängigen klinischen Labors eingesetzt werden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Gerinnung, Akutdiagnostik, Transfusion, Autoimmunität und Transplantation. Werfen beschäftigt über 7.130 Mitarbeiter und ist in mehr als 30 Ländern direkt sowie über Vertriebspartner in über 100 Regionen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter werfen.com . Rechtlicher Haftungsausschluss Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über unsere zukünftigen Geschäftsaktivitäten, Finanzdaten und zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Werfen, die zukunftsgerichtete Schätzungen darstellen können. Diese Prognosen lassen sich anhand von Begriffen wie "Erwartung", "zukunftsgerichtet", "Voraussicht", "Absicht", "Plan", "Überzeugung", "anstreben", "Schätzung", "Zukunft", "Prognose" oder Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Wir können auch in anderen Berichten, Präsentationen und Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Schätzungen abgeben. Darüber hinaus können unsere Vertreter gelegentlich mündliche Aussagen mit zukunftsgerichteten Schätzungen machen. Diese Schätzungen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Sollten sich eines dieser Risiken oder einer dieser Unsicherheiten verwirklichen oder sollten die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, könnten die Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung oder die Leistungen von Werfen erheblich (positiv oder negativ) von den in der jeweiligen zukunftsgerichteten Prognose ausdrücklich oder implizit beschriebenen abweichen. Werfen übernimmt keine Verpflichtung, zuvor abgegebene zukunftsgerichtete Schätzungen zu revidieren oder zu aktualisieren. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/werfen-startet-im-rahmen-seiner-feierlichkeiten-zum-60-jahrigen-jubilaum-eine-kampagne-um-fachkraften-im-gesundheitswesen-und-laboren-zu-danken-302937655.html



12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News