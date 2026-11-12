Die Allianz-Aktie nähert sich wieder ihrem Rekordhoch. Vorbörslich legte sie am Donnerstag auf Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss des Vortags um 0,5% auf 466,10 Euro zu, nachdem der Versicherer den oberen Rand seines Gewinnziels für das laufende Jahr angehoben hat. Vor einer Woche hatte die Aktie bei 469,10 Euro ihre Bestmarke gesetzt. Trägt die neue Zielspanne den Kurs über das bisherige Hoch hinaus? Alle Sparten liefern Das operative Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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