Die Allianz-Aktie gibt weiterhin ein starkes Bild ab. Am Donnerstag geht es für den DAX-Titel zeitweise um mehr als +2% nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 474,30 €. Für Auftrieb sorgen die Quartalszahlen, die der Münchener Versicherungsriese am Morgen bekannt gegeben hat. So sind die Ergebnisse einzuschätzen und so viel Potenzial besitzt die Aktie jetzt noch. Rekordgewinn und höhere Prognose Die Allianz hat im dritten Quartal einmal mehr ihre ...

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