Chart des Tages: USDJPY auf Zweimonatshoch - Zinsdifferenz und Interventionswarnungen im Fokus

Im heutigen Chart des Tages rückt das Währungspaar USDJPY in den Mittelpunkt des Marktgeschehens: Der japanische Yen verzeichnete in den vergangenen Tagen eine ausgeprägte Schwächephase, die das Währungspaar über Nacht auf ein Zweimonatshoch bei 159,94 treiben ließ und die Notierungen weiterhin nahe diesem Niveau hält. Auslöser dieser Dynamik sind vor allem gestiegene Markterwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve, nachdem die US-Inflationsdaten für Oktober höher als prognostiziert ausgefallen waren. Während die Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan damit zugunsten des US-Dollars bestehen bleibt und taubenhafte Kommentare aus den Reihen der Bank of Japan den Aufwertungsdruck auf den Yen dämpfen, mehren sich in Tokio bereits wieder verbale Warnungen vor möglichen Devisenmarktinterventionen. Für Marktbeobachter bei USDJPY entsteht dadurch ein zunehmend sensibles Spannungsfeld zwischen fundamentaler Zinsattraktivität und politischem Eingriffsrisiko.

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