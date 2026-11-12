Die Allianz und die Talanx Gruppe setzen ihren Erfolgskurs fort: Beide Versicherungskonzerne haben nach neun Monaten neue Rekordergebnisse erzielt und ihre Gewinnprognosen für 2026 nach oben angepasst. Auch der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr fällt positiv aus. Nach neun Monaten können sowohl die Allianz SE als auch die Talanx Gruppe erneut Rekordergebnisse in ihren Bilanzen verkünden. So richtig überraschend kommt das nicht, so hatte die Allianz ja auch bereits nach dem ersten und dem zweiten ...

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