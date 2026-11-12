Rothenburg (ots) -Ab Februar 2027 übernimmt Xavier Mauler bei der Grosshändlerin Pistor die Funktion als Chief Commercial Officer (CCO). Der 43-jährige Lebensmittelhandelsexperte soll Pistors Marktposition weiter stärken. Er folgt auf Beat Helfenstein, der nach 38 Jahren bei Pistor in Pension geht.Die Grosshändlerin Pistor ernennt Xavier Mauler zum neuen Chief Commercial Officer (CCO). Der 43-Jährige übernimmt ab Februar 2027 die Bereiche Verkauf, Beschaffung und Marketing. Er ist bei Pistor seit zwei Jahren als "Leiter Category Management und Einkauf" tätig und bringt langjährige Führungserfahrung im Lebensmittelhandel sowie in der Konsumgüterindustrie mit. "Xavier Mauler kennt unser Geschäft und die Bedürfnisse unserer Kunden und Geschäftspartner genau. Er verbindet unternehmerisches Denken mit einem ausgeprägten Gespür für Menschen und Märkte", sagt Pistor-Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger. Als Romand bringe Mauler zudem wertvolle Perspektiven aus unterschiedlichen Sprachregionen ein. "Ich freue mich, dass wir diese wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen können", so Eichenberger.Wachstum im FokusXavier Mauler soll dazu beitragen, Pistors Wachstumskurs weiter voranzutreiben. In den letzten zehn Jahren hat das Rothenburger Unternehmen seinen Umsatz um 38 % auf 858 Millionen Franken gesteigert. Besonders in der Belieferung der Gastronomie verzeichnet Pistor deutlichen Zuwachs.Für diese neue Aufgabe bringt Mauler langjährige Erfahrung in der Sortimentsentwicklung, Beschaffung und Vermarktung von Lebensmitteln mit. Vor seinem Eintritt bei Pistor war er in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Leiter Marketing und Partnermanagement bei Mövenpick. Weitere berufliche Stationen führten ihn zu Migrolino und Lidl Schweiz. Mauler verfügt über einen Masterabschluss in Lebensmittelwissenschaften der ETH Zürich und hat sich in Unternehmensführung, Strategie und digitaler Transformation weitergebildet.Beat Helfenstein geht in PensionXavier Mauler übernimmt die Funktion von Beat Helfenstein, der seit 38 Jahren für Pistor tätig ist, 15 davon als Mitglied der Geschäftsleitung. Im Juni 2027 steht seine Pensionierung an. Bis dahin wird er für einen nahtlosen Übergang sorgen. "Beat Helfenstein hat die Entwicklung von Pistor über viele Jahre entscheidend mitgeprägt", würdigt Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger seine Leistung. "Heute haben wir über 6'500 Kunden, 21'000 Produkte und 930 Lieferanten. Zu dieser Entwicklung haben Beat Helfenstein und seine Mitarbeitenden massgeblich beigetragen. Für seinen grossen Einsatz danken wir ihm herzlich."---LIZENZFREIE BILDERwww.pistor.ch/bildmaterialPressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100943561