Köln (ots) -Beauty Docs, Medfluencer und die schleichende Deprofessionalisierung der Ästhetischen Medizin - DGÄPC warnt vor den Folgen zunehmender Kommerzialisierung und fordert verbindliche Qualifikationsstandards zum Schutz der PatientenPerfekt ausgeleuchtete Behandlungsräume, makellose Gesichter, Tausende Follower und vermeintliche Beauty-Experten, die in wenigen Sekunden erklären, wie unkompliziert eine ästhetische Behandlung sein kann. Was dabei häufig im Hintergrund bleibt: medizinische Risiken, die notwendige fachliche Qualifikation und die Verantwortung, die mit jedem Eingriff verbunden ist.Ästhetische Behandlungen werden in sozialen Medien zunehmend wie Lifestyle-Produkte präsentiert. Zwischen medizinischer Aufklärung, persönlicher Selbstdarstellung und kommerziellen Interessen verschwimmen dabei die Grenzen. Doch woran können Patienten erkennen, ob sie sich tatsächlich in kompetente Hände begeben?Wie aktuell die Diskussion ist, zeigt auch die neue BUNTE-Ausgabe (47/2026). Unter dem Titel "Das skrupellose Geschäft mit der Schönheit" beleuchtet das Magazin die Risiken unzureichender Qualifikation und die zunehmende Kommerzialisierung ästhetischer Behandlungen. DGÄPC-Präsidentin Dr. Michaela Montanari kommt darin mehrfach zu Wort: Sie fordert einen Facharztvorbehalt für ästhetische Eingriffe, warnt davor, Reichweite mit medizinischer Kompetenz gleichzusetzen, und betont die Bedeutung klarer Standards und eines verantwortungsvollen Komplikationsmanagements.Wenn Reichweite Kompetenz suggeriertSocial Media prägt längst die Wahrnehmung von Schönheit und die Vorstellungen davon, welche ästhetischen Veränderungen möglich und erstrebenswert sind. Besonders bei jüngeren Menschen spielen digitale Inhalte eine wichtige Rolle.Die DGÄPC Statistik 2026 (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/statistik-2026/) zeigt: 20,2 Prozent der unter 30-jährigen Patienten geben an, dass Posts anderer ihren Wunsch nach einer ästhetischen Veränderung verstärken. Über alle Altersgruppen hinweg sind es 12,8 Prozent.Aus Sicht der DGÄPC unterstreichen diese Zahlen, wie wichtig eine verantwortungsvolle medizinische Kommunikation in sozialen Medien ist. Denn zwischen fachlich fundierten Informationen, persönlichen Erfahrungsberichten und kommerziellen Angeboten ist die tatsächliche Qualifikation eines Behandlers nicht immer unmittelbar erkennbar."Follower sind kein Qualifikationsnachweis. Wer medizinische Entscheidungen trifft, sollte wissen, welche Ausbildung, Erfahrung und fachliche Kompetenz tatsächlich hinter einem Account stehen. Reichweite kann Vertrauen erzeugen - sie darf aber nicht mit medizinischer Qualität verwechselt werden", betont Dr. Michaela Montanari.Besonders problematisch sind aus Sicht der Fachgesellschaft selbst gewählte Expertenbezeichnungen, die medizinische Kompetenz suggerieren. Begriffe wie "Beauty Doc", "Schönheitschirurg" oder "Experte für ästhetische Medizin" sind keine geschützten Facharztbezeichnungen.Hinzu kommt der zunehmende Einsatz KI-generierter Bilder und Videos, die unrealistische Schönheitsideale vermitteln oder medizinische Glaubwürdigkeit suggerieren können.Dabei können soziale Medien durchaus einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Aufklärung leisten. Voraussetzung sind transparente Qualifikationen, nachvollziehbare Informationen und eine klare Trennung zwischen wissenschaftlich fundierter Aufklärung und kommerziellen Interessen.Wenn aus Beauty-Marketing medizinische Realität wirdDie eigentliche Problematik beginnt dort, wo ästhetische Behandlungen als nahezu risikofreie Dienstleistungen vermarktet werden. Insbesondere minimalinvasive Anwendungen mit Botulinumtoxin oder Hyaluronsäure-Fillern erscheinen in sozialen Medien häufig als unkomplizierte Routineeingriffe. Tatsächlich setzen diese Verfahren fundierte anatomische Kenntnisse, medizinische Erfahrung und die Fähigkeit voraus, mögliche Komplikationen rechtzeitig zu erkennen und fachgerecht zu behandeln.Welche Bedeutung die medizinische Verantwortung hinter einem ästhetischen Eingriff hat, verdeutlichen auch aktuelle Zahlen zu Korrekturbehandlungen. Eine ergänzende Auswertung der DGÄPC Statistik 2026 (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/statistik-2026/)zeigt, dass 5,2 Prozent der befragten Patienten unter 30 Jahren eine Korrektur nach einer vorausgegangenen Fehlbehandlung angaben. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 3,1 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg beträgt der aktuelle Anteil 3,2 Prozent.Nicht jede notwendige Korrektur ist dabei automatisch auf einen ärztlichen Behandlungsfehler zurückzuführen. Auch Narbenprobleme oder ästhetisch unbefriedigende Ergebnisse können einen erneuten Eingriff erforderlich machen. "Eine ästhetische Behandlung ist und bleibt ein medizinischer Eingriff - unabhängig davon, wie unkompliziert sie nach außen dargestellt wird", erklärt Montanari.Patientenschutz braucht Qualifikation, keine FollowerSeit Jahren fordert die DGÄPC einen gesetzlichen Facharztvorbehalt für ästhetische Eingriffe (https://www.dgaepc.de/fuer-mehr-patientenschutz/). Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, sämtliche Behandlungen ausschließlich Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie vorzubehalten. Auch andere Facharztgruppen, etwa aus der Dermatologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde oder Augenheilkunde, verfügen innerhalb ihres Fachgebiets über entsprechende Qualifikationen.Entscheidend ist, dass medizinische Eingriffe an eine nachgewiesene, fachlich geeignete Weiterbildung gebunden sind und Patienten erkennen können, welche Qualifikation und Erfahrung ein Behandler tatsächlich besitzt.Dazu gehört nicht nur die fachgerechte Durchführung eines Eingriffs, sondern auch die Fähigkeit, dessen medizinische Sinnhaftigkeit zu beurteilen, Risiken zu erkennen und bei Komplikationen angemessen zu reagieren."Ein verantwortungsvoller Facharzt muss auch bereit sein, eine Behandlung abzulehnen, wenn sie medizinisch nicht sinnvoll ist oder unrealistische Erwartungen bestehen", betont Dr. Michaela Montanari. "Fachärztliche Kompetenz zeigt sich nicht nur darin, was ein Arzt kann, sondern auch darin, was er aus Verantwortung gegenüber seinen Patienten bewusst nicht tut."Über die DGÄPC StatistikDie jährliche DGÄPC Statistik (https://www.dgaepc.de/aktuelles/dgaepc-statistik/statistik-2026/) der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) zählt zu den größten bundesweiten Erhebungen zu Interessen, Wünschen und Beweggründen von Patienten im Bereich der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie. Seit 18 Jahren befragen die Mitglieder der DGÄPC Patienten, die ihre Praxen und Kliniken aufsuchen.Die bundesweite und anonyme Befragung erfolgt mittels eines standardisierten Fragebogens. Erfasst werden unter anderem Behandlungswünsche und -gründe, individuelle Motivationen, soziodemografische Angaben sowie wechselnde aktuelle Themenschwerpunkte.Über die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie e. V. (DGÄPC)Die DGÄPC wurde 1972 gegründet und ist Deutschlands erste und älteste Fachgesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Ihre Mitglieder sind niedergelassene Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Seit 54 Jahren steht die Gesellschaft für hohe Qualitätsstandards in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie.Zu den zentralen Zielen der DGÄPC zählen die Qualitätssicherung bei ästhetisch-plastischen Behandlungen und Operationen, der intensive fachliche Austausch unter Kollegen, die Fort- und Weiterbildung sowie eine fundierte Patientenaufklärung und der Patientenschutz.Pressekontakt:Pressestelle DGÄPCFranziska BartelTel: 0221 298511-12E-Mail: presse@dgaepc.deWeb: www.dgaepc.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167299/6389280