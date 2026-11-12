Der KI-Konzern Anthropic hat seine Roadshow gestartet und könnte beim Börsengang bis zu 90,4 Milliarden Dollar einnehmen. Doch jetzt drängen die begleitenden Banken auf einen höheren Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic hat am Dienstag die Roadshow für den Börsengang gestartet. Dabei wollen die begleitenden Banken offenbar einen besseren Startpreis für die Aktie durchsetzen und die Bewertung auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr erhöhen, wie die "Financial ...

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