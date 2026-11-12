Berlin (ots) -Klimaangst belastet Studierende - doch an ihren Hochschulen fehlt vielen die gewünschte Unterstützung. In einer bundesweiten Befragung von rund 4.500 Studierenden berichteten 42 Prozent von starker bis extrem starker Klimaangst. Mit dem neuen Präventionsprogramm KLIM MENT wollen die mkk - meine krankenkasse und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) das ändern.Der Ansatz geht über individuelle Hilfsangebote hinaus: Vier Lern-Module stärken Studierende im Umgang mit Klimaangst, vier weitere bereiten Lehrende und Hochschulmitarbeitende darauf vor, psychische Belastungen zu erkennen und Betroffene zu unterstützen. Damit rückt auch die Verantwortung der Hochschulen für die psychische Gesundheit ihrer Studierenden in den Mittelpunkt. Das gemeinsam mit Studierenden entwickelte Programm steht allen Hochschulen offen. Vorgestellt wurde es gestern bei der Veranstaltung "KOPFKLIMA - zwischen Klima, Psyche und Zukunft" in Berlin.Erste Ergebnisse aus der Pilotphase machen Mut: 84 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sich durch die Präventionsangebote gestärkt zu fühlen.Grundlage ist eine nicht repräsentative Befragung aus dem Wintersemester 2024/2025. Viele Studierende wünschen sich persönliche und psychologische Unterstützung, niedrigschwellige Anlaufstellen sowie bessere Kommunikation und Transparenz an ihren Hochschulen.Klimaangst ist keine Schwäche"Der Klimawandel bedroht unsere Zukunft. Das macht Angst und wir fühlen uns manchmal ohnmächti", sagt Studentin Virginia Persico, die in Berlin mitdiskutierte. "Wir wünschen uns Hochschulen, die unsere Sorgen ernst nehmen und uns dabei unterstützen, gemeinsam etwas zu bewegen."Klimaangst sollte nicht als Zeichen psychischer Erkrankung missverstanden werden. Psychologin Lea Dohm von KLUG e. V. betonte in ihrer Keynote, dass Sorgen angesichts des Klimawandels nachvollziehbar seien. "Das beste Mittel gegen Klimaangst ist wirksamer Klimaschutz. Wir unterschätzen, wie sehr es Studierende fordert, sich ständig mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und gleichzeitig einen konstruktiven Umgang mit ihren Ängsten und Sorgen zu finden."Vier Lern-Module gegen die OhnmachtsfalleIn vier aufeinander aufbauenden Modulen lernen Studierende, ihre Klimagefühle zu verstehen, Stressfaktoren zu erkennen und bewusster mit belastenden Nachrichten auf Instagram und Co. umzugehen. Sie entwickeln Strategien zur Bewältigung psychischer Belastungen und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Die Angebote der KLIM MENT Classes sind als Online- und Präsenz-Format verfügbar.Vier zusätzliche Online-Module vermitteln Lehrenden und Hochschulmitarbeitenden Wissen über Klimaangst und zeigen, wie sie Studierende angemessen begleiten können. Damit setzt KLIM MENT auch bei den Hochschulen an: Sie sollen psychische Belastungen nicht allein den Studierenden überlassen, sondern Unterstützung im Alltag bieten.KLIM MENT steht allen Hochschulen und Studierenden offen - unabhängig von Studienfach, Semester oder Abschluss. Interessierte wenden sich an das Projektteam der HAW Hamburg: klim-ment@haw-hamburg.de."Wir diskutieren viel darüber, was der Klimawandel mit unserer Umwelt macht. Aber noch zu wenig darüber, was er mit den Menschen macht - vor allem mit den jungen", sagt Andrea Galle, Vorständin der mkk - meine krankenkasse. "Die Studierenden von heute sind unsere Fach- und Führungskräfte von morgen. Wir wollen sie stärken, mit der Klimaangst umzugehen und ihre Zukunft selbstbewusst mitzugestalten."Medien tragen VerantwortungAuch der Einfluss der Klimaberichterstattung war Thema in Berlin. Journalist und Buchautor Toralf Staud warnte, eine einseitige Konzentration auf Katastrophen könne Ohnmachtsgefühle intensivieren. "Klimaberichterstattung darf nicht nur Ängste schüren. Wer immer nur Katastrophen zeigt, verstärkt das Gefühl der Ohnmacht. Guter Journalismus muss auch zeigen, welche Lösungen es gibt und wie Menschen selbst etwas verändern können", so Staud.Langfristige Wirksamkeit wird untersuchtIn den kommenden zwei Jahren werden mkk - meine krankenkasse und HAW gemeinsam mit anderen Betriebskrankenkassen untersuchen, ob die vermittelten Bewältigungsstrategien langfristig helfen, und welchen Beitrag KLIM MENT zur psychischen Gesundheitsförderung an Hochschulen leisten kann.HintergrundKLIM MENT basiert auf einer nicht repräsentativen Online-Befragung aus dem Wintersemester 2024/2025 mit 4.494 Studierenden aus rund 190 Hochschulen.Quelle und druckfähige Grafiken: https://www.meine-krankenkasse.de/presse-politik/studie-klimaangst-unter-studierendenDie Präventionsangebote wurden von mkk, HAW Hamburg, Studierenden und dem Institut für Gesundheit und Management (IfG) entwickelt.mkk - meine krankenkasseDie mkk - meine krankenkasse begleitet rund 510.000 Kund:innen und 100.000 Firmenkund:innen mit maßgeschneiderten Angeboten rund um ihre Gesundheit. Bundesweit engagieren sich 1.150 Mitarbeitende an 30 Standorten für eine moderne und persönliche Gesundheitsversorgung. Seit ihrer Errichtung 1993 setzt sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche Krankenkasse mit Andrea Galle als Vorständin dafür ein, Gesundheitsversorgung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Förderung von Prävention, Innovationen und geschlechtsspezifischer Versorgung spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Hauptsitz der mkk - meine krankenkasse befindet sich in Berlin. Weitere Informationen unter www.meine-krankenkasse.dePressekontakt:Annette RogallaPressesprecherinpresse@meine-krankenkasse.deTel. 0162 20221133mkk - meine krankenkassePrenzlauer Allee 9610409 Berlinwww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: mkk - meine krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60426/6389303