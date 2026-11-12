Köln/München (ots) -hylane und MAN Truck & Bus vereinbaren langfristige VermietkooperationKunden erhalten mit dem hylane-Vermietkonzept einfachen Zugang zu modernsten MAN-Elektro-LkwDer Ausbau der bestehenden Kooperation umfasst die Lieferung von zunächst 20 zusätzlichen vollelektrischen MAN eTGXhylane und MAN Truck & Bus bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich lokal emissionsfreier Nutzfahrzeuge deutlich aus. Beide Unternehmen haben einen Rahmenvertrag über die Vermietung von weiteren 20 vollelektrischen MAN eTGX unterzeichnet. Die Fahrzeuge werden schrittweise in die hylane-Flotte integriert und stehen Kunden von hylane und MAN über das flexible Mietmodell des Vermietspezialisten für lokal emissionsfreie Fahrzeuglösungen zur Verfügung.Die neue Kooperation knüpft an die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen an. Erst im Mai dieses Jahres hatte hylane den ersten batterieelektrischen MAN eTGX in seine im Einsatz emissionsfreie Mietflotte aufgenommen. Parallel betreibt hylane bereits zwei hTGX-Wasserstoff-Lkw von MAN in den Niederlanden."Die Transformation des Straßengüterverkehrs gelingt nur, wenn Unternehmen emissionsfreie Nutzfahrzeuge einfach, wirtschaftlich und flexibel einsetzen können. Gemeinsam mit hylane schaffen wir einen niedrigschwelligen Zugang zu unseren modernen und hocheffizienten Elektro-Lkw und unterstützen unsere Kunden dabei, den Umstieg auf diese Antriebsart zügig voranzutreiben. Dafür bringen wir von MAN ein vollelektrisches Produktportfolio von 12 bis 50 Tonnen, umfassende eMobility-Beratung, Ladeinfrastruktur-Angebote und unser dichtes, auf Elektromobilität ausgerichtetes Werkstattnetz mit", sagt Friedrich Baumann, Vorstand für Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus."Mit MAN verbindet uns eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Die Erweiterung unserer Flotte um weitere MAN eTGX ermöglicht es uns, der stark steigenden Nachfrage nach lokal emissionsfreien Transportlösungen gerecht zu werden. Unsere Kunden erhalten damit Zugang zu einer der modernsten Elektro-Lkw-Baureihen Europas und können die Fahrzeuge ohne Investitionsrisiko einsetzen", sagt Dr. Sara Schiffer, CEO von hylane.MAN eTGX für den anspruchsvollen FernverkehrDer MAN eTGX wurde speziell für die Anforderungen des schweren Fernverkehrs entwickelt. Mit bis zu 534 kWh Batteriekapazität und Reichweiten von bis zu 570 Kilometern ohne Zwischenladung eignet sich das Fahrzeug für zahlreiche Transportanwendungen. Dank CCS-Ladung mit bis zu 375 kW sowie dem optional verfügbaren Megawatt-Ladestandard (MCS) für bis zu 750 kW Ladeleistung lassen sich auch anspruchsvolle Logistikeinsätze effizient elektrifizieren. Das modulare Batteriekonzept mit vier, fünf oder sechs Batteriepaketen ermöglicht zudem eine optimale Anpassung an unterschiedliche Transportaufgaben. Auch mit maximaler Batteriekapazität bleibt das Leergewicht der Sattelzugmaschine mit 10,7 Tonnen so niedrig, dass mit Standardaufliegern und den Elektrofahrzeugen erlaubten zwei Tonnen zusätzlicher Zuladung eine Nutzlast von 25 Tonnen zur Verfügung steht (vergleichbar mit der eines herkömmlichen Diesel-Sattelzugs). Als Lowliner-Ausführung ist der MAN eTGX darüber hinaus ideal für volumenoptimierte Transporte mit Mega-Trailern mit drei Metern Innenhöhe geeignet. Rund 1.200 MAN-Werkstattstandorte unterstützen den unkomplizierten Fahrzeugeinsatz in ganz Europa.Emissionsfreie Mobilität aus einer Handhylane übernimmt für seine Kunden die Fahrzeugbeschaffung und -zulassung, Wartung und Reparatur, Versicherung sowie den Zugang zur Energieversorgung. Für das Laden unterwegs erhalten Kunden eine Ladekarte mit Zugang zu den großen Ladeanbietern. Außerdem identifiziert hylane gemeinsam mit den Kunden passende Routen für den Einsatz der Fahrzeuge. Auch um das Management regulatorischer Anforderungen einschließlich der CO2-Nachweise müssen sie sich nicht selbst kümmern. Die Fahrzeuge belasten zudem nicht die Bilanz der Kunden; das Restwertrisiko bleibt beim Vermieter. Damit schaffen MAN und hylane gemeinsam die Voraussetzungen für eine schnelle und wirtschaftliche Integration von alternativen Antrieben in die Transportflotten.Sonstige InformationenMehr Informationen zu hylane finden Sie unter www.hylane.de, zu MAN Truck & Bus unter press.mantruckandbus.com.Pressekontakt:hylane GmbH: Ines Rosenbusch (Manager Marketing and Communications),Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln, Tel.: +49 221 65053032, E-Mail: presse@hylane.deOriginal-Content von: hylane GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183919/6389311