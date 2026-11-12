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WKN: A1J7MH | ISIN: GB00B7W0XJ61 | Ticker: 0D0
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BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
12.11.2026 13:12 Uhr
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BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

NET ASSET VALUE

BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468

The unaudited net asset values for BlackRock American Income Trust PLC at close of business on 11 November 2026 were:

288.18p Capital only
288.88p Including current year income

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

© 2026 PR Newswire
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