Mainz (ots) -"Hoffnung hat viele Stimmen" - unter diesem Titel zeigt das ZDF am Buß- und Bettag eine neue Folge der Reihe "Leben ist mehr!". Die Reportage porträtiert den ukrainischen Frauenchor "Gloria UA" aus Bremen. Der Film von Natalie Suthor ist am Mittwoch, 18. November 2026, ab 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 17.45 Uhr im ZDF zu sehen.Die Sängerinnen sind geprägt von Krieg und FluchtDie Sängerinnen des ukrainischen Chors "Gloria UA" haben viel erlebt und viel verloren - geblieben sind ihnen die hoffnungsvollen Stimmen. Das Singen eint die Frauen, die aus allen Regionen der Ukraine stammen und auf ihre jeweils eigenen Lebensgeschichten blicken. Gegründet wurde der Chor 2023 von Yana und Falko Wermuth - einem Ehepaar das selbst vor dem Krieg geflohen ist. Die Chorleiter unterstützen darüber hinaus die Stiftung "Solidarität Ukraine", die Hilfsgüter in die Ukraine transportiert. Die Reportage begleitet sie bei ihrem Einsatz für den Chor und bei ihrem Engagement für kriegsbetroffene Ukrainer und Ukrainerinnen.Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärktYana und Falko Wermuth möchten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und tun dies, wie sie es am besten können: durch die Musik. Im Film beschreiben sie, woher sie die Kraft nehmen, sich für andere Menschen in Not einzusetzen, und wie sie eine Gemeinschaft schaffen, die sich gegenseitig stärkt.Der Buß- und Bettag ist ein Tag der Umkehr und der Frage nach gesellschaftlicher Schuld und Verantwortung - historisch hat er immer wieder auf Notlagen und Gefahren reagiert."Leben ist mehr! Hoffnung hat viele Stimmen" wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Christina Betke, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 7012149 und unter huthmann.m@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Flebenistmehr&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cd54a5352038a4ab5e4ec08df2f4d0143%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639281679906331538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=l%2FC9wmaLntWyY%2FG4NcOePiTuDIPFapUvLI%2B3DQewzAE%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-Streaming: "Leben ist mehr!" (https://www.zdf.de/reportagen/leben-ist-mehr-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6389319