NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight"belassen. Der Quartalsumsatz des Webhosters habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Das operative Ergebnis habe auch von höheren Margen profitiert./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E00M1
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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