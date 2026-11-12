Berlin (ots) -Wie lassen sich die Grundsätze der Gesundheitsförderung in wirksame Maßnahmen für eine gesündere Bevölkerung umsetzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich in dieser Woche führende Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft aus ganz Europa in Berlin. Anlass ist die Generalversammlung des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte (CPME), die von der Bundesärztekammer (BÄK) ausgerichtet wird. Sie findet vor dem Hintergrund des 40. Jahrestages der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) statt.Die 1986 verabschiedete Ottawa-Charta etablierte ein umfassendes Verständnis von Gesundheitsförderung: Die Verbesserung der Gesundheit ist nicht allein Aufgabe der Gesundheitssysteme, sondern erfordert Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Politikfeldern. Vier Jahrzehnte später bestehen viele dieser Herausforderungen fort, während neue hinzugekommen sind - von ungesunden Ernährungsbedingungen über Tabak- und Nikotinkonsum bis hin zu den Auswirkungen digitaler Lebenswelten auf Kinder und junge Menschen. Die europäischen Ärztinnen und Ärzte werden ihre Sitzung zur Diskussion darüber nutzen, was erreicht worden ist und wo weiterer Handlungsbedarf besteht."Prävention darf nicht allein den Einzelnen überlassen werden. Wir wissen, dass die Lebensbedingungen der Menschen und die ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten einen erheblichen Einfluss auf ihre Gesundheit haben", erklärt Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. "Daher brauchen wir wirksame politische Maßnahmen, die gesündere Entscheidungen erleichtern. Die Diskussion um eine Zuckersteuer ist hierfür ein Beispiel: Wenn wir wissenschaftliche Belege dafür haben, dass eine solche Steuer zu gesünderem Produktions- und Konsumverhalten beitragen kann, sollten wir bereit sein, sie als Teil einer umfassenden Präventionsstrategie einzusetzen."Wie wichtig es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse in wirksame politische Maßnahmen umzusetzen, zeigt sich auch im Bereich der Tabakkontrolle. Zwar haben die europäischen Länder wichtige Fortschritte bei der Verringerung des Tabakkonsums erzielt, doch neue Nikotinprodukte und veränderte Marketingstrategien stellen zusätzliche Herausforderungen dar - insbesondere mit Blick auf junge Menschen."Europa hat bei der Tabakkontrolle wichtige Fortschritte erzielt, doch wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen", sagt Dr. Ole Johan Bakke, Präsident des CPME. "Eine neue Generation von Nikotinprodukten erreicht zunehmend junge Menschen. Die Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens für Tabakerzeugnisse bietet daher eine wichtige Gelegenheit, die Tabakkontrolle zu stärken und die nächste Generation vor einer Nikotinabhängigkeit zu schützen."Dr. Bakke ergänzt: "Ärztinnen und Ärzte spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Grundsätze der Ottawa-Charta auch in den kommenden 40 Jahren weiter voranzubringen - sowohl bei der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen als auch in der Patientenversorgung. So kommt insbesondere der hausärztlichen Versorgung eine zentrale Bedeutung für die Prävention und Gesundheitsförderung zu: Sie gewährleistet eine kontinuierliche Betreuung, ermöglicht die frühzeitige Erkennung gesundheitlicher Risiken und unterstützt Menschen dabei, ihre Gesundheit ein Leben lang zu erhalten."Im Rahmen der CPME-Generalversammlung bringt die jährliche Veranstaltung "BÄK im Dialog" der Bundesärztekammer am 13. November Expertinnen und Experten aus Medizin, öffentlichem Gesundheitswesen, Wissenschaft und Politik zusammen. Im Mittelpunkt stehen die bisherigen Erfolge und die weiterhin bestehenden Herausforderungen der Ottawa-Charta sowie konkrete Ansätze zur Stärkung der Prävention. Dazu gehören die Erfahrungen des Vereinigten Königreichs mit einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke, Maßnahmen zur Verwirklichung einer rauchfreien Generation sowie Ansätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer zunehmend digital geprägten Lebenswelt. Darüber hinaus diskutieren die Teilnehmenden die Bedeutung wissenschaftlicher Evidenz und Gesundheitskompetenz für eine wirksamere und gerechtere Prävention.Die Veranstaltung ist Teil eines breiteren fachlichen Austauschs im Rahmen der CPME-Generalversammlung, die vom 12. bis zum 14. November 2026 in Berlin stattfindet. Vertreterinnen und Vertreter nationaler Ärzteverbände aus ganz Europa diskutieren dort gemeinsame Herausforderungen und Prioritäten für die Ärzteschaft und die öffentliche Gesundheit.Hinweis für die RedaktionDer Ständige Ausschuss der Europäischen Ärzte (CPME) vertritt die nationalen Ärzteverbände in ganz Europa. Er setzt sich dafür ein, die Perspektive der Ärzteschaft durch eine proaktive Zusammenarbeit zu einem breiten Spektrum gesundheits- und versorgungspolitischer Themen in die europäische Politikgestaltung auf EU-Ebene und darüber hinaus einzubringen.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner:Samir Rabbata (BÄK), Tel.: 030 4004 56-700, presse@baek.deCalum MacKichan (CPME), calum.mackichan@cpme.euOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6389349