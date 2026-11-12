100% Quote: Storm Exploration landet in erster Bohrkampagne acht Volltreffer!

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Storm Exploration trifft in allen acht Bohrungen Sulfidmineralisierung: Bis zu 70% sichtbare Sulfide erhärten den Verdacht auf ein großräumiges VMS-System in Ontario.
Acht Bohrungen, acht Treffer: Auf dem Gold-Standard-Projekt in der kanadischen Provinz Ontario liefert Storm Exploration (TSXV: STRM / WKN A41AH2) einen richtungsweisenden geologischen Nachweis. Sämtliche Bohrlöcher der ersten Kampagne nämlich durchschnitten Sulfidmineralisierung - darunter mehrere Abschnitte mit massiven und halbmassiven Sulfiden, deren visuelle Anteile stellenweise bis zu 70 Prozent erreichen. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass eine bereits bekannte, sieben Kilometer lange geophysikalische Anomalie auf ein ausgedehntes vulkanogenes Massivsulfidsystem (VMS) zurückgeht.
Warum diese Entdeckung von Bedeutung ist? VMS-Lagerstätten sind extrem wichtige Lieferanten für kritische Metalle und verantworten laut Unternehmensangaben allein bis zu 6 Prozent (!) der weltweiten Kupfer- und 22 Prozent der globalen Zinkproduktion. Ob die von Storm durchteuften Zonen wirtschaftlich relevante Metallgehalte aufweisen, werden die für Anfang 2027 erwarteten Laboranalysen zeigen.
Storm Exploration bestätigt riesiges VMS-System auf Gold Standard
Das vollständig vom Unternehmen kontrollierte Gold Standard-Projekt liegt rund 60 Kilometer nördlich von Fort Frances und erstreckt sich über 373 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 7.869 Hektar - ein Areal, das neben dem neuen Zielgebiet auch drei zwischen 1901 und 1903 betriebene historische Goldminen beherbergt. Im aktuellen Programm teufte Storm acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.594 Metern ab, um einen rund 1,9 Kilometer langen Teilabschnitt des überwiegend in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Korridors elektrisch leitfähiger Gesteine zu prüfen. Jede einzelne Bohrung traf dabei in unterschiedlichen, teils stark veränderten Vulkangesteinen auf eingesprengte, halbmassive oder massive Sulfide.
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