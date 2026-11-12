Fürth (ots) -Wer mit Engagement, Ehrgeiz und Leidenschaft überzeugt, verdient mehr als ein einfaches Dankeschön. Deshalb rollte NORMA auch in diesem Jahr ihren besten Nachwuchskräften den roten Teppich aus: Am 11. November 2026 hat der fränkische Lebensmittel-Discounter 20 besonders erfolgreiche Auszubildende aus ganz Deutschland zum traditionellen Azubi-Tag in die Unternehmenszentrale nach Fürth eingeladen. Dort erwarteten die jungen Talente persönliche Begegnungen mit der Unternehmensleitung, spannende Einblicke in die vielfältige Arbeitswelt von NORMA und jede Menge Gelegenheit, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen und neue Perspektiven zu entdecken. Vor allem aber stand der Tag ganz im Zeichen der Wertschätzung für außergewöhnliche Ausbildungsleistungen.Nachwuchstalente und Unternehmensspitze kommen ins GesprächEinmal im Jahr gehört die große Bühne bei NORMA denjenigen, die schon früh zeigen, was in ihnen steckt. Bereits zum 17. Mal brachte der Azubi-Tag besonders erfolgreiche Nachwuchskräfte und die Unternehmensleitung zusammen. Mit dabei waren Auszubildende aus den Bereichen Lagerlogistik, Verkauf, Einzelhandel und Büromanagement. Da viele der Azubis aus ganz Deutschland angereist sind, durften sie die Nacht vor dem Azubi-Tag im Hotel nahe der Unternehmenszentrale verbringen und wurden von dort morgens mit Chauffeuren zur Veranstaltung gebracht. Nach der Begrüßung am Unternehmenssitz wartete einer der Höhepunkte des Tages auf die jungen Gäste: eine persönliche Gesprächsrunde mit dem Vorstand und den Mitgliedern der Geschäftsleitung. Hier wurde nachgefragt, diskutiert und offen gesprochen. Wie erleben die Auszubildenden ihren Arbeitsalltag? Was läuft besonders gut? Und wo sehen sie Potenzial für Verbesserungen? Die Nachwuchskräfte konnten alle ihre Erfahrungen, Wünsche und Anregungen unmittelbar mit den Entscheidungsträgern teilen.Für NORMA ist dieser Austausch eine schöne Tradition, die sich seit vielen Jahren etabliert hat und stolz weitergeführt wird. Denn wer wissen möchte, wie Ausbildung heute funktioniert und morgen noch besser werden kann, sollte vor allem diejenigen zu Wort kommen lassen, die sie täglich erleben. Die persönlichen Rückmeldungen der jungen Mitarbeitenden liefern wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Ausbildungsangebote und zeigen zugleich: Bei NORMA haben auch die Stimmen der Jüngsten Gewicht.Exklusiver Blick hinter die Kulissen des großen DiscountersWie viele Menschen, Abteilungen und Prozesse braucht es eigentlich, damit in den NORMA-Filialen täglich alles rundläuft? Antworten auf diese Frage gab es beim anschließenden Rundgang durch die Unternehmenszentrale. Nach einem gemeinsamen Mittagessen beim exklusiven Catering ging es für die Auszubildenden auf Entdeckungstour durch die vielfältige Arbeitswelt des Lebensmittel-Discounters. Ob Media, Zentraleinkauf Food und Non-Food, Personalabteilung, Filialbuchführung, Statistik oder Rechenzentrum: Die Nachwuchskräfte erhielten Einblicke in Unternehmensbereiche, mit denen sie während ihrer regulären Ausbildung nicht unbedingt täglich in Berührung kommen.Ein weiterer besonderer Moment war die feierliche Übergabe der Urkunden und Geschenke. Mit großem Applaus würdigte die Unternehmensleitung die hervorragenden Leistungen, den persönlichen Einsatz und die hohe Motivation der jungen Talente. Das gemeinsame Gruppenfoto vor der Zentrale hielt die Erinnerungen an diesen besonderen Tag fest. Zum Abschluss wartete noch ein weiteres Highlight auf die Teilnehmenden: ein Besuch der nahe gelegenen NORMA-Flagship-Filiale "N1". Auf rund 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche zeigt der Lebensmittel-Discounter hier, wie moderne Technik, innovative Prozesse und neue Ideen den Einkaufsalltag verändern können.Die Fachkräfte von morgen verdienen schon heute AnerkennungDer Azubi-Tag macht deutlich, welchen Stellenwert die Nachwuchsförderung bei NORMA einnimmt. Denn die jungen Menschen, die heute ihre ersten beruflichen Schritte gehen, sind diejenigen, die morgen Verantwortung übernehmen und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten. Jedes Jahr starten mehrere Hundert Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ihre Karriere beim fränkischen Lebensmittel-Discounter. Den jungen Menschen stehen zahlreiche Wege offen: von der zweijährigen Berufsausbildung über das Abiturientenprogramm bis hin zum dualen Studium. Praxisnähe, eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten schaffen die Grundlage für einen erfolgreichen Berufsstart und langfristige Karriereperspektiven. Der jährliche Azubi-Tag ist dabei auch ein sichtbares Zeichen der Unternehmenskultur: Leistung wird anerkannt, Engagement wertgeschätzt und der persönliche Austausch bewusst gefördert.Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei NORMA finden Interessierte unter https://karriere.norma-online.de/de/karriere/.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6389364