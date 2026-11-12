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XTB
12.11.2026 13:47 Uhr
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Börse Aktuell: DAX knackt erstmals 27.000 Punkte, während Nvidia die Wall Street bremst

An den internationalen Finanzmärkten zeigt sich an der Börse Aktuell eine ausgeprägte Zweiteilung: Während die europäischen Handelsplätze im Windschatten starker Unternehmensbilanzen auf neue historische Höchststände klettern und der deutsche Leitindex DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 27.000 Punkten überwindet, geraten die US-Index-Futures vorbörslich spürbar unter Abgabedruck. Wie die jüngsten Börse News zeigen, stehen Berichte über eine aktive Nachfolgesuche für Nvidia-Chef Jensen Huang im Zentrum der Verunsicherung an der Wall Street, was die Aktie des KI-Schwergewichts vorbörslich um über 5 - drückt und die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 (-0,6 - sowie den S&P 500 (-0,3 - belastet. Auch aus Asien kamen zuletzt gemischte Vorgaben (MSCI Asia Pacific -0,8 - Nikkei 225 -0,7 - Hang Seng -1,3 - während der Volatilitätsindex VIX um rund 2 - anzog.

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