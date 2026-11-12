Berlin (ots) -Bezüglich des gestern von der Europäischen Kommission vorgelegten Entwurfs für einen Digital Fairness Act (DFA) warnt der VAUNET - Verband Privater Medien vor neuen Belastungen für private Audio- und audiovisuelle Anbieter.Der Verband unterstützt das Ziel der EU-Kommission, Verbraucher:innen im digitalen Raum wirksam zu schützen. Neue Vorgaben dürfen jedoch nicht die Refinanzierungsbasis privater Medien schwächen und damit ihre Vielfalt gefährden.Claus Grewenig, VAUNET-Vorstandsvorsitzender und Chief Corporate Affairs Officer RTL Deutschland: "Die Rahmenbedingungen für private Medien werden zunehmend außerhalb des Medienrechts gestaltet, ohne die negativen Auswirkungen für diese im Blick zu haben. Mehr Regulierung bedeutet nicht automatisch mehr Fairness. Europa braucht einen ausgewogenen Rechtsrahmen, der Verbraucher:innen schützt und zugleich die wirtschaftlichen Grundlagen einer vielfältigen Medienlandschaft sichert. Das erklärte Ziel der EU-Kommission ist, die Medien zu stärken und kleinteilige Regulierung abzubauen."Dieses richtige Ziel werde allerdings in der konkreten Umsetzung des Digital Fairness Act nicht konsequent beachtet, was zu Kollateralschäden für Medienangebote führen kann.Werbe- und abonnementbasierte Geschäftsmodelle sind für die Refinanzierung privater Audio- und audiovisueller Medienangebote von zentraler Bedeutung. Im DFA adressierte Empfehlungssysteme helfen Nutzer:innen, relevante Inhalte zu finden. Die vorgesehenen Regelungen zu personalisierter Werbung, Empfehlungssystemen sowie digitalen Test- und Abomodellen betreffen zudem wesentliche Instrumente zur Finanzierung, Auffindbarkeit und Nutzerbindung privater Medienangebote.Claus Grewenig: "Statt zu simplifizieren, könnten erneut zusätzliche Hürden aufgebaut werden. Statt demokratierelevante Medien zu stabilisieren, drohen Einschränkungen bei den digitalen Geschäftsmodellen, die für die Zukunftsfähigkeit unserer Branche maßgeblich sind."Der VAUNET fordert deshalb eine differenzierte Betrachtung und konsequente Medienverträglichkeitsprüfung. Wo bereits europäische oder sektorspezifische Regelungen bestehen, sollte deren wirksame Anwendung Vorrang vor neuen Vorschriften haben. Doppelregulierung und unverhältnismäßige Eingriffe müssen vermieden werden.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/6389401