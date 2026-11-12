Nvidia verliert am Donnerstag im frühen Handel mehr als fünf Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, der Verwaltungsrat sei zur Abberufung von Konzernchef Jensen Huang bereit. Am Mittwoch Abend hatte die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen über eine mutmaßliche Beziehung Huangs zu einer ihm direkt unterstellten Führungskraft berichtet. Nvidia wird damit Zielscheibe des Boulevards, siehe unten, was allerdings sicher nicht die größte Sorge ist. Daniel ordnet unsere Perspektive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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