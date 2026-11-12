Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Ottobock-Aktie. Mit einem herben Kursverlust von -10% ist der deutsche Medtechkonzern nicht nur eines der Schlusslichter im SDAX, sondern fällt auch auf ein neues Allzeittief. Was zieht die Ottobock-Aktie in den Kurskeller und sollten Anleger genau jetzt einsteigen? Sehr solide Zahlen Ottobock hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Obwohl das Unternehmen operativ weiter gewachsen ist und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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