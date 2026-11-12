Nach dem kräftigen Kursabsturz rund um die US-Midterms hat sich die Micron-Aktie in den letzten Tagen wieder deutlich stabilisiert. Seit dem Tief vom vergangenen Donnerstag ging es für den US-Speicherriesen um +25% hinauf. Doch nun scheint wieder neuer Verkaufsdruck aufzukommen, vorbörslich geben Notierungen über -3% nach. Das sorgt für Unsicherheit und so sollten sich Anleger nun verhalten. CoreWeave liefert neue Argumente für den KI-Boom Der jüngste ...

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