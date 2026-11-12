Im Oktober war die Sonneneinstrahlung in der Nordhälfte Deutschlands so hoch, wie im langjährigen Mittel zu erwarten ist. Die Südhälfte war aber sonniger als gewöhnlich. Im Oktober 2026 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 61 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Dieser Wert ist etwas höher als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Oktober mit 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt ...

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