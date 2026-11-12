Haiger (ots) -Automatische Verbrennungsluftregelungen übernehmen heute Aufgaben, die früher von Hand erledigt wurden. ORANIER zeigt in Polar-Neo-Baureihe, wie moderne Technik den Bedienkomfort erhöht und den Abbrand optimiert.Jedes Holzscheit steckt voller Energie. Eine automatische Verbrennungsluftregelung unterstützt dabei, das Energiepotenzial des Brennholzes möglichst gut zu nutzen und den Abbrand gleichmäßig zu steuern. Ein Beispiel dafür ist die Polar-Neo-Baureihe von ORANIER. Die schlanke, elliptische Form prägt das Erscheinungsbild der Kaminöfen und sorgt gemeinsam mit der großzügigen Sichtscheibe für eine markante Optik. Je nach Modell stehen schwarzer Stahl oder Naturstein sowie Verkleidungen aus Keramik - beispielsweise in Paprikarot, Seidenweiß oder Grappa - zur Auswahl. So lässt sich der Kaminofen auf unterschiedliche Wohnstile abstimmen.Die Baureihe umfasst unterschiedliche Modelle für verschiedene Anforderungen - vom kompakten Kaminofen bis zur Variante mit integrierter Speichermasse. Gemeinsam ist allen Geräten die Verbindung aus anspruchsvollem Design, durchdachter Technik und einer komfortablen Bedienung.Damit das Feuer optimal brenntAuf Wunsch können alle 6,6 kW starken Modelle dieser Baureihe ab Werk mit der conFlame-Technologie ausgestattet. Zwei Sensoren im Abgasstrom erfassen kontinuierlich den Verbrennungsverlauf. Auf dieser Grundlage passt die Technologie die Stellung der Luftschieber kontinuierlich an die jeweilige Verbrennungsphase an. Eine optimierte Dämmung sorgt für einen besonders leisen Betrieb.Statt die Luftzufuhr regelmäßig von Hand anzupassen, übernimmt die Technik diese Aufgabe. Das sorgt für einen gleichmäßigen Abbrand und hilft dabei, das Energiepotenzial des Brennholzes bestmöglich zu nutzen. Gleichzeitig entlastet die automatische Regelung den Nutzer im Alltag und schafft mehr Zeit, das Flammenspiel zu genießen. Die zugehörige App zeigt den aktuellen Betriebszustand an und informiert über den optimalen Zeitpunkt zum Nachlegen. So behält der Nutzer den Verbrennungsprozess jederzeit im Blick - auch wenn er sich gerade nicht im Aufstellraum befindet. Ein weiterer Pluspunkt: Die Steuerung schließt nach dem Abbrand alle Luftschieber und verhindert somit, dass Wärme aus dem Aufstellraum über den Kaminzug entweicht. Der Wohnraum bleibt länger angenehm warm, was die Heizkosten senkt. Und selbst, wenn der Strom ausfallen sollte, können alle Luftregler weiterhin per Hand betätigt werden.Weitere Informationen unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6389421