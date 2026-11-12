Strausberg, 12. November 2026 (ots) -Am Donnerstag, den 19. November 2026, werden im Heer acht neue Bataillone aufgestellt.Neben sechs Bataillonen für den Aufwuchs des Heimatschutzes, werden die noch ausstehenden Truppenteile der Brigade Litauen, der Panzerbrigade 45, aufgestellt: ein Panzerartilleriebataillon, ein Versorgungsbataillon sowie eine Panzerpionierkompanie und eine Aufklärungskompanie. Ebenso wird das Zentrum Digitalisierung Land in Dienst gestellt.Neben dem Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, werden der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, und der Kommandierende General der United States Army Europe and Africa (USAREUR), Major General Christopher R. Norrie, erwartet.Für den Heimatschutz Deutschlands werden sechs neue Bataillone aufgestellt. Die Heimatschutzbataillone stellen in Zukunft die militärische Heimat für Reservistinnen und Reservisten in ihrer Region dar. Der Auftrag der Heimatschutzkräfte umfasst den Schutz Deutschlands, die Unterstützung zivilier Behörden sowie die Sicherung kritischer Infrastruktur.Das Zentrum Digitalisierung Land wird dem Amt für Heeresentwicklung unterstellt. Künftig wird es die Digitalisierung Landbasierter Operationen (D-LBO) weiterentwickeln, Digitalisierungskompetenzen und -methoden bündeln, sowie Innovationen fördern.Medienvertretende sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Montag, den 16. November 2026, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Donnerstag, 19. November 2026, 8 UhrAdresse: Unteroffizierheimgesellschaft Kaserne Panzertruppenschule, Am Park 331, 29633 MunsterAnsprechpartner und Presse- und Informationszentrum des HeeresAkkreditierung: Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Montag, den 16. November 2026, 12 UhrAblauf:bis 8 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden am Untero- ffizierheim, Akkreditierung, Einweisung in den Ablauf, Überprüfung der mitgeführten Technik durch Spürhunde der Feldjägerca. 9 Uhr Bustransfer zum Veranstaltungsort9:50 Uhr Beginn des Appells- Einmarsch und Meldung- Abschreiten der Front- Rede Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung- Aufstellung der Heimatschutzbataillone- Rede Generalleutnant Dr. Christian Freuding, Inspekteur des Heeres- Aufstellung Truppenteile Panzerbrigade 45- Aufstellung Zentrum Digitalisierung Land- Nationalhymne- Abmeldung Appell und Ausmarschca. 11:30 Uhr Ende des Presseprogramms, Bustransfer zum Unteroffizierheim, Möglichkeit für PressearbeitHinweise für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Es werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.- Auf dem Gelände der Kaserne/des Truppenübungsplatzes gilt ein absolutes Film- und Fotografierverbot. Davon ausgenommen ist nur der direkte Veranstaltungsbereich.Pressekontakt:Kommando HeerPresse- und Informationszentrum des HeeresPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 33 4158 - 1511E-Mail: pizheer@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6389420