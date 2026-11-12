Die Mutares SE & Co. KGaA treibt die Neustrukturierung ihrer Anleihefinanzierung voran. Nach Rückkäufen von insgesamt 28 Mio. Euro im Juni und September 2026 ist das ausstehende Volumen des Nordic Bonds 2023/27 (ISIN: NO0012530965) auf 222 Mio. Euro gesunken. Die im März 2027 fällige Anleihe soll im vierten Quartal 2026 vorzeitig zurückgeführt und teilweise refinanziert werden. Dazu plant Mutares ein Umtauschangebot an die Anleihegläubiger. Mit Pareto und Arctic Securities Capital wurden bereits zwei Kapitalmarktpartner mandatiert. Die Refinanzierung ist Teil der geplanten Reduzierung der Holding-Verschuldung. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Erlöse aus Beteiligungsverkäufen. Für das vierte Quartal erwartet Mutares aus den vereinbarten Verkäufen von Guascor Energy und dem zivilen Feuerwehrgeschäft von Magirus sowie ...

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