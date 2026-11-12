Original-Research: Aumann AG - von Montega AG



12.11.2026 / 14:25 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Aumann AG Unternehmen: Aumann AG ISIN: DE000A2DAM03 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

Q3: Weniger Umsatz bei mehr Marge, Next Automation überholt E-mobility



Prognose angepasst: Aumann hat im Q3 einen Umsatz von 33,8 Mio. EUR erzielt (-31,6% yoy, MONe 37,0 Mio. EUR), nach 33,3 Mio. EUR im Q2 (+1,5% qoq). Das EBITDA lag mit 3,3 Mio. EUR über unserer Erwartung (MONe 2,7 Mio. EUR), die EBITDA-Marge erreichte 9,8% (Vj. 13,9%). Aumann hat die Prognose angepasst und erwartet nun einen Umsatz von 140 bis 160 Mio. EUR (zuvor ~160 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10% (zuvor 6 bis 8%). Mit unseren Schätzungen (151,2 Mio. EUR Umsatz, 8,8% EBITDA-Marge) hatten wir beides bereits antizipiert.



[Tabelle]



Next Automation wird zum Hauptumsatzträger: Next Automation hat den Umsatz im Q3 auf 20,0 Mio. EUR verdoppelt und steht damit für ~59% des Konzernumsatzes (9M: ~41%, Vj. ~18%). Das Wachstum ist breit über die Endmärkte verteilt: In der Luftfahrt treiben die geplanten Ratenerhöhungen der Flugzeughersteller den...



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