Original-Research: Aumann AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Aumann AG
Q3: Weniger Umsatz bei mehr Marge, Next Automation überholt E-mobility
Prognose angepasst: Aumann hat im Q3 einen Umsatz von 33,8 Mio. EUR erzielt (-31,6% yoy, MONe 37,0 Mio. EUR), nach 33,3 Mio. EUR im Q2 (+1,5% qoq). Das EBITDA lag mit 3,3 Mio. EUR über unserer Erwartung (MONe 2,7 Mio. EUR), die EBITDA-Marge erreichte 9,8% (Vj. 13,9%). Aumann hat die Prognose angepasst und erwartet nun einen Umsatz von 140 bis 160 Mio. EUR (zuvor ~160 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10% (zuvor 6 bis 8%). Mit unseren Schätzungen (151,2 Mio. EUR Umsatz, 8,8% EBITDA-Marge) hatten wir beides bereits antizipiert.
[Tabelle]
Next Automation wird zum Hauptumsatzträger: Next Automation hat den Umsatz im Q3 auf 20,0 Mio. EUR verdoppelt und steht damit für ~59% des Konzernumsatzes (9M: ~41%, Vj. ~18%). Das Wachstum ist breit über die Endmärkte verteilt: In der Luftfahrt treiben die geplanten Ratenerhöhungen der Flugzeughersteller den...
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