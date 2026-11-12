Mutares meldet für die ersten neun Monate 2026 einen kräftigen Umsatzanstieg und einen außergewöhnlichen Ergebnissprung. Das Konzern-EBITDA erreicht mehr als zwei Milliarden Euro, während sich das bereinigte operative Ergebnis deutlich verbessert. Gleichzeitig bereitet die Beteiligungsgesellschaft weitere Unternehmensverkäufe vor, darunter mögliche Börsengänge von Nord Gas Solutions und Efacec. Doch die beeindruckenden Ergebniszahlen haben einen entscheidenden Haken: Ein Großteil stammt aus bilanziellen Transaktionseffekten. Für die Mutares Aktie rücken deshalb vor allem die tatsächlichen Verkaufserlöse ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.