Mutares meldet für die ersten neun Monate 2026 einen kräftigen Umsatzanstieg und einen außergewöhnlichen Ergebnissprung. Das Konzern-EBITDA erreicht mehr als zwei Milliarden Euro, während sich das bereinigte operative Ergebnis deutlich verbessert. Gleichzeitig bereitet die Beteiligungsgesellschaft weitere Unternehmensverkäufe vor, darunter mögliche Börsengänge von Nord Gas Solutions und Efacec. Doch die beeindruckenden Ergebniszahlen haben einen entscheidenden Haken: Ein Großteil stammt aus bilanziellen Transaktionseffekten. Für die Mutares Aktie rücken deshalb vor allem die tatsächlichen Verkaufserlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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