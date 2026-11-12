Bisher nahm Nintendo vor allem Emulatoren ins Visier. Jetzt trifft es erstmals die Firmware für Modchips, die Bastler entwickelt haben. Der Vorwurf: Raubkopien. Nintendo hat bei GitHub insgesamt 144 Repositories mit Firmware für Switch-Modchips sperren lassen. Im Mittelpunkt steht der quelloffene Modchip Picofly. Mit ihm lassen sich auch Switch-Konsolen öffnen, die gegen reine Software-Hacks abgesichert sind. Damit ist dann eigene Software ("Homebrew") ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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