Berlin (ots) -Deutsche Aidshilfe zum Bericht des Robert Koch-Instituts: Prävention und Versorgung funktionieren - wo es sie ausreichend gibt. Deutschland verfehlt UN-Ziele bei Diagnosen und Behandlungsquote.Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist leicht gestiegen, ebenso die Zahl der Menschen, die ohne ihr Wissen mit HIV leben. Das hat heute das Robert Koch-Institut mitgeteilt.Bei näherem Hinsehen offenbaren die Zahlen eine wichtige Erkenntnis: In großen Städten (über 500.000 Einwohner*innen), wo es vielfältige Präventions-, Test- und Behandlungsangebote gibt, ist die Entwicklung deutlich besser als andernorts:- In den großen Städten ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen bei schwulen und bisexuellen Männern in den letzten zehn Jahren deutlich stärker zurückgegangen.- Außerhalb großer Städte ist der Anstieg heterosexuell übertragener Infektionen größer.- In den großen Städten ist der Anteil der HIV-Infektionen, die erst bei Aids beziehungsweise schwerem Immundefekt diagnostiziert werden, stärker gesunken.Bei Männern, die Sex mit Männern haben ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen insgesamt im Verlauf der letzten Jahre zurückgegangen, sie erfahren auch häufiger frühzeitig von ihrer HIV-Infektion. Gerade diese Gruppe hat dank Prävention und geeigneten Anlaufstellen ein hohes Bewusstsein von HIV-Risiken und ein entsprechendes Verhalten entwickelt."Aus den Zahlen lässt sich schließen: Wo es ausreichende Angebote gibt, wirken sie. Wo es sie nicht gibt, passieren vermeidbare Infektionen und Erkrankungen", sagt Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe (DAH). "Der Bericht lässt nur einen Schluss zu: Wir müssen die erfolgreichen Maßnahmen gegen HIV stärker in die Fläche bringen."Erfolgsfaktoren stärkenHervorzuheben sind dabei zwei Erfolgsfaktoren:- Testangebote, die für bestimmte Zielgruppen optimiert sind, funktionieren besonders gut - es gibt sie aber längst nicht überall. Oft sind sie von Kürzungen öffentlicher Mittel gefährdet.- Die medikamentöse HIV-Prophylaxe PrEP ist in Metropolen leichter zugänglich, denn dort gibt es mehr spezialisierte Praxen. Je kleiner die Städte, desto schwieriger die Versorgung. Hier steuern einige Aidshilfen, etwa in Magdeburg, bereits erfolgreich gegen: mit eigenen Sprechstunden."Die Zahlen zeigen deutlich, dass wir jetzt bei den Maßnahmen gegen HIV nicht nachlassen dürfen, sondern von den eigenen Erfolgen lernen können. Deutschland ist in der HIV-Prävention nach wie vor sehr erfolgreich, könnte aber noch besser dastehen. Ein wichtiger Schlüssel sind leicht zugängliche, diskriminierungsfreie Angebote vor Ort", sagt Sylvia Urban.So wird die PrEP bisher zum größten Teil von schwulen Männern genutzt - aber auch andere Zielgruppen mit erhöhtem HIV-Risiko könnten davon profitieren.Zugleich müssen auch die Angebote in den Metropolen dem Bedarf angepasst werden. Denn auch hier gibt es zum Beispiel teilweise lange Wartezeiten für die PrEP-Versorgung oder Checkups in Community-Einrichtungen."Was wirkt, muss verstärkt werden", so Urban.Verfehlte UN-ZieleDie neuen Berechnungen zeigen, dass Deutschland nach wie vor die UN-Etappenziele auf dem Weg zur Beendigung von Aids als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit verfehlt. Schon 2025 sollten 95 Prozent aller HIV-Infektionen diagnostiziert sein, davon 95 Prozent behandelt, davon wiederum 95 Prozent so wirkungsvoll, dass HIV nicht mehr übertragbar ist.Ende 2025 waren in Deutschland nur 91 Prozent der HIV-Infektionen schon bekannt und 94 Prozent der HIV-positiv getesteten Menschen erhielten eine Therapie. 96 Prozent der Therapien verliefen erfolgreich.Generell gilt: HIV sollte möglichst frühzeitig festgestellt und behandelt werden, um Folgeerkrankungen und weitere Übertragungen zu vermeiden.UNAIDS weist außerdem darauf hin, dass Diskriminierung von Menschen mit HIV in hohem Maße kontraproduktiv ist. Sie führt zu mehr HIV-Infektionen und Aids-Erkrankungen, zum Beispiel weil Menschen sich deswegen nicht trauen, einen HIV-Test zu machen. Auch das Ziel "Null Diskriminierung" erreicht Deutschland nicht. Studien wie positive stimmen 2.0 haben vielmehr ergeben, dass Diskriminierung noch immer zum Alltag von Menschen mit HIV gehört. Maßnahmen wie die aktuelle Kampagne zum Welt Aids-Tag (http://www.welt-aids-tag.de) sollen dem entgegenwirken.Präventionslücken schließenSorge bereitet weiterhin der kontinuierliche Anstieg bei intravenös Drogen konsumierenden Menschen. Die Mittel der Drogenhilfe in den Kommunen reichen nicht aus, um ausreichend sterile Spritzen zur Verfügung zu stellen. Durch die zunehmende Verelendung und Wohnungslosigkeit drogenabhängiger Menschen erreicht Prävention sie weniger und sie finden schlechter Zugang zu medizinischer Versorgung. In dieser Gruppe sind sowohl rechtzeitige HIV-Tests als auch frühzeitige Therapie deutlich seltener als im Durchschnitt - ein wesentlicher Grund dafür, dass die Therapiequote von 95 Prozent nicht erreicht wird. In Gefängnissen sind Konsumutensilien nach wie vor nicht erhältlich - dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von HIV- und HCV-Infektionen drastisch."Die Antwort auf die drastische Verschärfung im Drogenbereich muss eine Stärkung der Drogenhilfe sein", sagt Sylvia Urban.Und noch eine Präventions- und Versorgungslücke gibt es in Deutschland:"Noch immer erhalten HIV-positive Menschen ohne Aufenthaltspapiere oder Krankenversicherung faktisch oft keine HIV-Therapie. Das ist in hohem Maße unmenschlich und unvernünftig", konstatiert Sylvia Urban. "Wir müssen auch für diese Menschen endlich eine realistische Behandlungsmöglichkeit schaffen."Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben zwar auch Menschen ohne Aufenthaltstitel bei akuten Erkrankungen Anspruch auf medizinische Versorgung. Sie nehmen diese jedoch aus Angst vor Abschiebung oft nicht in Anspruch, da die beteiligten Behörden verpflichtet sind, Daten an die Ausländerbehörden weiterzuleiten.Pressemitteilung des Robert Koch-Instituts (https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Neuigkeiten-und-Presse/Meldungen-PM/Meldungen/2026-11-12_EpidemiologischesBulletin-HIV-AIDS-Situation.html)Pressekontakt:Deutsche AidshilfeHolger Wicht (Pressesprecher)Tel. 030 69 00 87 - 16presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Aidshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14407/6389460