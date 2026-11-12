ANTALYA/BERLIN (dpa-AFX) - Die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, hat in einem Dokumentarfilm mit Lachen und einer ungläubigen Nachfrage darauf reagiert, dass es in Deutschland weiter Protestaktionen der Klimabewegung gibt. "Echt? Das machen die immer noch?", fragte die 23-jährige Schwedin in einem Interview des Filmemachers Hubertus Koch aus diesem Sommer für dessen Film "Auf Panzern in die Klimakrise".

Thunberg hatte sich in den letzten Jahren verstärkt propalästinensischen Protesten zugewandt und sich deswegen insbesondere von der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung entfremdet. Nach wie vor stellt sie sich aber regelmäßig entschlossen an die Seite der Opfer der Klimakrise.

Erst am Donnerstag rief sie vor der Weltpresse auf der UN-Klimakonferenz zu Widerstand und Protest dagegen auf, dass zu wenig gegen die Erderhitzung und ihre fatalen Folgen unternommen werde. Begleitet wurde die Schwedin von Betroffenen und Aktivisten aus verschiedenen Weltregionen, darunter Nepal, Australien und Ruanda.

Neubauer: "Nein, wir geben nicht auf"



Die bekannteste Aktivistin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, reagierte gelassen auf das Video, das in Online-Medien viel Aufmerksamkeit findet. Sie bleibe fokussiert auf die Sache und wolle sich nicht ablenken lassen. Auch die Proteste gingen ja weiter, so auch an diesem Freitag in rund 70 Orten in Deutschland. "Wir sind so viele, die sagen: Nee, wir bleiben am Ball und wir gucken auf all das, was wir zu erkämpfen und zu verteidigen haben - komme, was wolle", sagte sie Welt-TV. Man müsse sich nicht in allem einig sein, was Protestformen und Narrative betrifft. Doch sei Thunberg ja auch beim Klimagipfel COP31, zusammen mit 10.000 anderen Menschen, die sagen: "Nein, wir geben nicht auf."

Am 20. August 2018 hatte sich Thunberg als 15-Jährige erstmals zum "Schulstreik für Klima" vor den Reichstag in Stockholm gesetzt, um von den Politikern ihres Landes mehr Klimaschutz einzufordern. Sie traf damit international einen Nerv: Die Idee zum Klimaprotest schwappte in kürzester Zeit nach Deutschland und in alle Welt über./yyzz/DP/jha