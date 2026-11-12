Brenntag handelt mit Chemie, doch im dritten Quartal stimmte die Chemie zwischen Umsatz und Gewinn nicht ganz. Nach der Kürzung im Mai fragen sich Einkommensinvestoren vor allem eines: Sind die neuen 1,90 Euro je Aktie jetzt wenigstens sicher? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten im Earnings Call erzählt hat. Ein Händler zwischen Ölpreis und Lagerhalle Bei einem Kurs von 58,14 Euro kommt die Aktie auf ...

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